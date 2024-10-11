Що не можна їсти при застуді: поради для швидкого одужання

Є цілий ряд продуктів, які не варто їсти під час застуди, щоб не погіршити стан імунної системи і прискорити процес одужання
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку їжу краще виключити зі свого раціону, якщо ви захворіли на ГРВІ.
Молочні продукти місять казоморфін (пептид, який утворюється в процесі травлення з білка молока - казеїну), який може збільшувати вироблення слизу в кишечнику. Це який погіршує симптоми застуди.
Якщо у вас є така реакція, краще тимчасово відмовитися від молока, сиру та йогуртів. До слова, це не стосується знежирених йогуртів і кефіру.
Ці продукти містять багато насичених жирів, які ускладнюють роботу травної системи і печінки. Крім того, у них часто є різноманітні консерванти, барвники та інші добавки, які можуть викликати алергічні реакції й відповідно додатково навантажити організм.
А наявність у оброблених м’ясних продуктах надмірної кількості солі може також спричинити затримку рідини в організмі та посилити набряки.
Кофеїн знижує рівень гідратації і підвищує рівень стресу під час застуди. Краще замінити каву на трав'яний чай або воду, щоб забезпечити організм необхідною рідиною.
Здається, що це дивно, адже апельсини, мандарини, лимон та інші фрукти з цієї когорти багаті на вітамін C. Однак разом з тим вони можуть додатково подразнювати горло.
Солодкі продукти та газовані напої можуть пригнічувати імунну систему. Цукор, який там міститься, знижує ефективність білих кров'яних клітин, які борються з інфекціями. Тому при ГРВІ відмовтеся від тістечок, тортів, печива, коли тощо.
Така їжа важко перетравлюється і може навантажувати шлунково-кишковий тракт, що відволікає організм від боротьби з інфекцією. Крім того, підвищується ризик серцевих захворювань та ожиріння.
Алкогольні напої знижують гідратацію організму і послаблюють імунну систему. Також горілка, пиво, вино, віскі та інші міцні напої можуть погіршувати ефективність ліків, які ви приймаєте від застуди.
Для того, аби допомогти організму якомога швидше прийти в норму під час застуди, лікарі радять пити чай з медом, лимоном, імбиром, теплі супи, бульйони.
Також варто додати в раціон вівсяну, гречану або рисову кашу.
Фрукти та овочі, такі як: банани, яблука, груші, морква, гарбуз (у запеченому або вареному вигляді) - теж допомагають організму боротися з вірусами.
Сосиски і ковбаси краще замінити на нежирне м'ясо та рибу - курячу грудку, індичку, лосось на пару тощо.
Важливо! Правильне харчування - це лише одна з частин комплексного лікування. Не забувайте про інші рекомендації лікаря: прийом ліків, постільний режим, зволоження повітря в кімнаті тощо.
Раніше ми повідомляли при яких симптомах ГРВІ потрібно одразу викликати швидку.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Центр громадського здоров'я МОЗ України, Національний центр біотехнологічної інформації.