Що не можна їсти при застуді: поради для швидкого одужання

Молочні продукти

Молочні продукти місять казоморфін (пептид, який утворюється в процесі травлення з білка молока - казеїну), який може збільшувати вироблення слизу в кишечнику. Це який погіршує симптоми застуди.

Якщо у вас є така реакція, краще тимчасово відмовитися від молока, сиру та йогуртів. До слова, це не стосується знежирених йогуртів і кефіру.

Ковбаса і сосиски

Ці продукти містять багато насичених жирів, які ускладнюють роботу травної системи і печінки. Крім того, у них часто є різноманітні консерванти, барвники та інші добавки, які можуть викликати алергічні реакції й відповідно додатково навантажити організм.

А наявність у оброблених м’ясних продуктах надмірної кількості солі може також спричинити затримку рідини в організмі та посилити набряки.

Кава та енергетичні напої

Кофеїн знижує рівень гідратації і підвищує рівень стресу під час застуди. Краще замінити каву на трав'яний чай або воду, щоб забезпечити організм необхідною рідиною.

Цитрусові

Здається, що це дивно, адже апельсини, мандарини, лимон та інші фрукти з цієї когорти багаті на вітамін C. Однак разом з тим вони можуть додатково подразнювати горло.

Солодощі та цукор

Солодкі продукти та газовані напої можуть пригнічувати імунну систему. Цукор, який там міститься, знижує ефективність білих кров'яних клітин, які борються з інфекціями. Тому при ГРВІ відмовтеся від тістечок, тортів, печива, коли тощо.

Жирна та смажена їжа

Така їжа важко перетравлюється і може навантажувати шлунково-кишковий тракт, що відволікає організм від боротьби з інфекцією. Крім того, підвищується ризик серцевих захворювань та ожиріння.

Алкоголь

Алкогольні напої знижують гідратацію організму і послаблюють імунну систему. Також горілка, пиво, вино, віскі та інші міцні напої можуть погіршувати ефективність ліків, які ви приймаєте від застуди.

Що їсти, щоб швидше одужати

Для того, аби допомогти організму якомога швидше прийти в норму під час застуди, лікарі радять пити чай з медом, лимоном, імбиром, теплі супи, бульйони.

Також варто додати в раціон вівсяну, гречану або рисову кашу.

Фрукти та овочі, такі як: банани, яблука, груші, морква, гарбуз (у запеченому або вареному вигляді) - теж допомагають організму боротися з вірусами.

Сосиски і ковбаси краще замінити на нежирне м'ясо та рибу - курячу грудку, індичку, лосось на пару тощо.

Загальні рекомендації при застуді

Їжте невеликими порціями 5-6 разів на день

Гаряча або тепла їжа допоможе зігрітися і полегшить дихання

Вода, трав'яні чаї допоможуть зволожити слизову оболонку і вивести токсини

Приймайте вітамін С для зміцнення імунітету.

Важливо! Правильне харчування - це лише одна з частин комплексного лікування. Не забувайте про інші рекомендації лікаря: прийом ліків, постільний режим, зволоження повітря в кімнаті тощо.