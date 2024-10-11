Что нельзя есть при простуде: советы для быстрого выздоровления

Молочные продукты

Молочные продукты содержат казоморфин (пептид, образующийся в процессе пищеварения из белка молока - казеина), который может увеличивать выработку слизи в кишечнике. Это усугубляющий симптомы простуды.

Если у вас есть такая реакция, лучше временно отказаться от молока, творога и йогуртов. К слову, это не касается обезжиренных йогуртов и кефира.

Колбаса и сосиски

Эти продукты содержат много насыщенных жиров, затрудняющих работу пищеварительной системы и печени. Кроме того, у них часто есть разнообразные консерванты, красители и другие добавки, которые могут вызвать аллергические реакции и дополнительно нагрузить организм.

А наличие в обработанных мясных продуктах избыточного количества соли может также привести к задержке жидкости в организме и усугубить отеки.

Кофе и энергетические напитки

Кофеин снижает уровень гидратации и повышает уровень стресса во время простуды. Лучше заменить кофе травяным чаем или водой, чтобы обеспечить организм необходимой жидкостью.

Цитрусовые

Кажется, что это странно, ведь апельсины, мандарины, лимон и другие фрукты из этой когорты богаты витамином C. Однако вместе с тем они могут дополнительно раздражать горло.

Сладости и сахар

Сладкие продукты и газированные напитки могут подавлять иммунную систему. Содержащийся там сахар снижает эффективность белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями. Поэтому при ОРВИ откажитесь от пирожных, тортов, печенья, коли и т.д.

Жирная и жареная пища

Такая пища тяжело переваривается и может нагружать желудочно-кишечный тракт, отвлекающий организм от борьбы с инфекцией. Кроме того, повышается риск сердечных заболеваний и ожирения.

Алкоголь

Алкогольные напитки снижают гидратацию организма и ослабляют иммунную систему. Также водка, пиво, вино, виски и другие крепкие напитки могут ухудшать эффективность лекарства, которое вы принимаете от простуды.

Что есть, чтобы быстрее выздороветь

Для того, чтобы помочь организму как можно быстрее прийти в норму во время простуды, врачи советуют пить чай с медом, лимоном, имбирем, теплые супы, бульоны.

Также следует добавить в рацион овсяную, гречневую или рисовую кашу.

Фрукты и овощи, такие как: бананы, яблоки, груши, морковь, тыква (в запеченном или вареном виде) - тоже помогают организму бороться с вирусами.

Сосиски и колбасы лучше заменить на нежирное мясо и рыбу - куриную грудку, индейку, лосось на пару и т.д.

Общие рекомендации при простуде

Ешьте небольшими порциями 5-6 раз в день

Горячая или теплая пища поможет согреться и облегчит дыхание

Вода, травяные чаи помогут увлажнить слизистую оболочку и вывести токсины

Принимайте витамин С для укрепления иммунитета.

Важно! Правильное питание - это лишь одна из частей комплексного лечения. Не забывайте о других рекомендациях врача: приеме лекарства, постельном режиме, увлажнении воздуха в комнате и т.д.