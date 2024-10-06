Що не можна їсти після пологів: 10 небезпечних страв для породіллі

Харчування після пологів має бути збалансованим та різноманітним, щоб мама та немовля отримували з їжі все необхідне.
Які ж продукти заборонені після народження дитини - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Медики зазначають, що Немає потреби в особливій дієті після пологів.
Раціон мами під час грудного вигодовування має бути:
Фактично, він майже не відрізняється від здорового харчування для будь-якої людини.
Важливо звернути увагу на такі продукти:
Після пологів жінці важливо стежити за своїм харчуванням, особливо якщо вона годує грудьми. Деякі продукти можуть негативно вплинути на здоров'я мами або викликати дискомфорт у дитини.
Сира риба та морепродукти (суші, сашимі) - можуть містити бактерії або паразитів, які шкідливі для організму.
Недоварене або сире м'ясо - небезпека зараження кишковими інфекціями та паразитами.
М'які сири з непастеризованого молока (брі, камамбер) - підвищений ризик лістеріозу, небезпечного для імунної системи.
Кава та напої з високим вмістом кофеїну можуть викликати нервозність та порушення сну у матері й дитини.
Алкоголь проникає в грудне молоко і може негативно вплинути на розвиток дитини.
Солодощі з великим вмістом цукру можуть призвести до проблем із вагою та збільшити ризик розвитку діабету.
Гострі страви можуть спричинити дискомфорт для мами та коліки у дитини.
Жирна та смажена їжа важко перетравлюється та може викликати проблеми з травленням.
Шоколад містить кофеїн та може викликати алергічну реакцію у дитини або порушення сну.
Цитрусові та соки з них можуть викликати подразнення шкіри у дитини або алергічні реакції.
Дотримання збалансованої дієти з виключенням цих продуктів допоможе покращити самопочуття після пологів та забезпечити комфорт для дитини під час грудного вигодовування.
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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Dila, Babyservice.