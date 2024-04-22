Що не можна їсти в Песах: головні правила

Песах, нарівні з Суккотом і Шавуотом, є одним із трьох "свят паломництва". У давнину, коли існував Храм, юдеї з'являлися в Єрусалимі під час цих свят і принесення жертв. Проте після руйнування Храму римлянами у 70 році, така практика стала неможливою, і традиції святкування зазнали змін.

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Що не можна їсти у свято, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції Песаху

Головною подією свята є вечеря седер-песах, яка відбувається у перший вечір тижневого свята.

Під час седеру родина збирається за столом, читає тексти, співає пісні та споживає символічні страви, що відображають різні аспекти історії та символіки Песаху.

Під час вечері кожен учасник повинен випити чотири склянки вина або виноградного соку, які символізують обіцянки Бога єврейському народу.

Ці напої випивають напівлежачи, опираючись на ліву руку. Пʼятий келих залишають недоторканим, оскільки він призначений для пророка Еліяха. Згідно з віруванням, пророк повинен повернутися на Землю перед Песахом і сповістити про настання Господнього дня.

Також до традицій свята Песах входить молитва, відвідування синагоги та виконання інших релігійних обрядів, які варіюються залежно від традицій та звичаїв різних єврейських громад.

Що не можна їсти у Песах

У цей період заборонено споживати будь-які страви, які приготовані на заквасці або шляхом бродіння (хамець), наприклад, хліб. Навіть зберігати хамець вдома під час святкування не дозволяється.

Також слід уникати споживання деяких видів алкоголю, які можуть містити заборонені інгредієнти або бути виготовлені з квасних зерен.

У перший та останній дні святкування також заборонено виконувати будь-яку роботу.