Что нельзя есть в Песах: главные правила

Песах, наравне с Суккотом и Шавуотом, является одним из трех "праздников паломничества". В древности, когда существовал Храм, иудеи появлялись в Иерусалиме во время этих праздников и принесения жертв. Однако после разрушения Храма римлянами в 70 году, такая практика стала невозможной, и традиции празднования претерпели изменения.

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Что нельзя есть в праздник, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции Песаха

Главным событием праздника является ужин седер-песах, который проходит в первый вечер недельного праздника.

Во время седера семья собирается за столом, читает тексты, поет песни и употребляет символические блюда, отражающие разные аспекты истории и символики Песаха.

Во время ужина каждый участник должен выпить четыре стакана вина или виноградного сока, символизирующие обещания Бога еврейскому народу.

Эти напитки выпивают полулежа, опираясь на левую руку. Пятый бокал оставляют нетронутым, поскольку он предназначен для пророка Элиаха. Согласно вере, пророк должен вернуться на Землю перед Песахом и известить о наступлении дня Господня.

Также в традиции праздника Песах входит молитва, посещение синагоги и выполнение других религиозных обрядов, которые варьируются в зависимости от традиций и обычаев разных еврейских общин.

Что нельзя есть в Песах

В этот период запрещено употреблять какие-либо блюда, приготовленные на закваске или путем брожения (хамец), например, хлеб. Даже хранить хамец дома во время празднования не разрешается.

Также следует избегать употребления некоторых видов алкоголя, которые могут содержать запрещенные ингредиенты или быть изготовлены из квасных зерен.

В первый и последний день празднования также запрещено выполнять любую работу.