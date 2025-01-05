Що не можна їсти і пити перед польотом? Дещо з цього списку точно вас здивує

Під час польоту тиск у салоні літака нижчий, ніж на землі. Це може вплинути на травлення і спричинити здуття живота, печію та інші неприємні відчуття. Крім того, сухе повітря в салоні може посилити дегідратацію організму, тому важливо вживати достатню кількість води.

Які продукти не варто вживати перед польотом і у літаку?

Гостра і пряна їжа. Гострі страви можуть подразнювати шлунок і викликати печію, особливо в умовах зниженого атмосферного тиску.

Газовані напої. Вуглекислий газ, що міститься в газованих напоях, може спричинити здуття живота і метеоризм.

Жирна і смажена їжа. Їжа, багата на жири, важко перетравлюється, а у висотних умовах травлення сповільнюється. Це може призвести до тяжкості в шлунку та навіть нудоти.

Кава і чай. Кофеїн стимулює нервову систему і може посилити тривожність, особливо під час турбулентності. Крім того, він може вплинути на ваш сон, якщо переліт тривалий.

Алкоголь. Хоча завдяки поп-культурі склався стереотип, що алкоголь допомагає переносити перельоти, однак насправді він зневоднює організм і може посилити симптоми повітряної хвороби.

Бобові і капуста. Ці продукти відомі тим, що можуть спричиняти газоутворення. У поєднанні зі зміненим тиском у салоні це може посилити неприємні відчуття.

Сирі овочі та фрукти. Хоча вони корисні для здоров’я, надлишок клітковини може викликати здуття живота. Особливо це стосується фруктів із високим вмістом фруктози, таких як яблука чи виноград.

Що краще їсти перед польотом?

Обирайте легкі страви, багаті на білки та складні вуглеводи, які легко перетравлюються. Наприклад, йогурт, цільнозернові крекери чи варені яйця - чудовий вибір. Також підійдуть нежирне м'ясо і риба. В ідеалі - поїсти за кілька годин до вильоту (кілька разів невеликими порціями).

Пийте також достатню кількість води, щоб уникнути зневоднення.

А ще мандрівники з досвідом радять взяти з собою про всяк випадок імбир - він має протизапальні властивості і може допомогти зменшити нудоту.