Что нельзя есть и пить перед полетом? Кое-что из этого списка точно вас удивит

Во время полета давление в салоне самолета ниже, чем на земле. Это может повлиять на пищеварение и вызвать вздутие живота, изжогу и другие неприятные ощущения. Кроме того, сухой воздух в салоне может усилить дегидратацию организма, поэтому важно употреблять достаточное количество воды.

Какие продукты не стоит употреблять перед полетом и в самолете?

Острая и пряная пища. Острые блюда могут раздражать желудок и вызывать изжогу, особенно в условиях пониженного атмосферного давления.

Газированные напитки. Углекислый газ, содержащийся в газированных напитках, может вызвать вздутие живота и метеоризм.

Жирная и жареная пища. Пища, богатая жирами, трудно переваривается, а в высотных условиях пищеварение замедляется. Это может привести к тяжести в желудке и даже тошноте.

Кофе и чай. Кофеин стимулирует нервную систему и может усилить тревожность, особенно во время турбулентности. Кроме того, он может повлиять на ваш сон, если перелет длительный.

Алкоголь. Хотя благодаря поп-культуре сложился стереотип, что алкоголь помогает переносить перелеты, однако на самом деле он обезвоживает организм и может усилить симптомы воздушной болезни.

Бобовые и капуста. Эти продукты известны тем, что могут вызывать газообразование. В сочетании с измененным давлением в салоне это может усилить неприятные ощущения.

Сырые овощи и фрукты. Хотя они полезны для здоровья, избыток клетчатки может вызвать вздутие живота. Особенно это касается фруктов с высоким содержанием фруктозы, таких как яблоки или виноград.

Что лучше есть перед полетом?

Выбирайте легкие блюда, богатые белками и сложными углеводами, которые легко перевариваются. Например, йогурт, цельнозерновые крекеры или вареные яйца - отличный выбор. Также подойдут нежирное мясо и рыба. В идеале - поесть за несколько часов до вылета (несколько раз небольшими порциями).

Пейте также достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

А еще путешественники с опытом советуют взять с собой на всякий случай имбирь - он обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить тошноту.