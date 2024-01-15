Пілоти назвали 6 речей, які вони ніколи не зроблять в ролі пасажирів

Існує ціла низка речей, які можуть перетворити переліт на літаку на справжній жах - як для інших пасажирів, так і для бортпровідників. Плоти назвали речі, які вони ніколи не будуть робити, будучи пасажирами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Не залишайте взуття, коли йдете в туалет.

Пілот ісландської авіакомпанії Дор Арнарссон розповів, що часто пасажири знімають взуття, коли сідають, щоб було комфортніше під час польоту.

Однак, завжди потрібно одягати взуття, коли користуєтесь туалетом.

Не вставайте поки літак не приземлиться

Не потрібно стояти у проході, коли літак ще не приземлився.

Категорично заборонено відстібати ремені безпеки, поки літак не приземлиться та не зупиниться, адже це може бути небезпечно.

Пілотам іноді потрібно раптово натиснути на гальма, наприклад, коли диспетчер повідомляє пілоту почекати.

Не сідайте на борт без напою

Варто заздалегідь подбати про пляшкову воду. Часто на комерційних рейсах бувають випадки, коли бортпровідники не можуть подати прохолодні напої через дуже короткий рейс або турбулентність.

Щоб уникнути спраги в таких несподіваних ситуаціях, варто купити пляшку води в аеропорту перед посадкою.

Не панікуйте через турбулентність

Турбулентність не є небезпечною, якщо ви виконуєте вказівки екіпажу - залишайтеся на місці та пристібайтеся ременем безпеки, коли вас про це попросять.

Не тримайте штору закритою під час зльоту та посадки

Пілот і блогер Мінді Ліндхайм розповів, що ніколи не закриває віконну штору під час зльоту чи посадки.

"Це не тільки дає найкращі краєвиди, які можна оцінити, але й дозволяє пасажирам бути корисними. Пілоти не бачать більшої частини крил з кабіни, тому пасажир міже першим побачити щось ненормальне та повідомити екіпажу", - сказав він.

Не сідайте на борт, поки не організуєтеся

Перед початком посадки варто розкласти свої речі, щоб мінімізувати час та швидко дістатися до свого місця. Варто дістати все, що ви хочете мати з собою на своєму місці під час польоту.

Вам знадобиться лише кілька хвилин, щоб перевірити свої речі та переконатися, що важливі речі там, де вони мають бути. Таким чином, ви можете легко скоротити час, витрачений на блокування проходу та сповільнення інших.