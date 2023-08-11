Що не можна викидати у каналізацію: ремонт може коштувати дуже дорого

Багато людей мають звичку зливати в унітаз або раковину абсолютно все, що вже їм не потрібно. Якщо не хочете мучитись із засміченою каналізацією, то варто дотримуватись простих правил.

Що заборонено викидати у каналізацію

Жири й олії

Саме це найчастіше стає причиною засмічення в кухонних раковинах. Такі речовини утворюють щільні липкі грудки в дренажних трубах, перешкоджаючи проходженню.

Кавова гуща

Часто люди виливають кавову гущу у раковину. Однак, частинки кави не розчиняються у воді та згодом накопичуються у трубопроводах, викликаючи серйозне засмічення.

Котячий туалетний наповнювач

Іноді в рекламі можна побачити, що котячі наповнювачі можна змивати в туалет. Однак, не завжди обіцянки з реклами працюють, тому краще утилізувати наповнювач іншим чином.

Наклейки з продуктів

Зокрема те, що приклеєно на банани й інші фрукти та овочі, не повинно потрапляти у каналізацію. Зазвичай такі наклейки виготовляються із пластику, тож, не піддаються біологічному розкладанню.

Жувальна гумка

Жувальна гумка не розчиняється у воді, а ще вона запросто може прилипнути до труб і утворити засмічення. Саме з цих причин не можна викидати жуйку в каналізацію або змивати в раковину.

Чай

Чай категорично не можна змивати у каналізацію. З часом він накопичується в трубах і спресовується, утворюючи непробивні засмічення.

Важливо пам'ятати, що засмічення може бути серйозним, доведеться викликати майстрів, тому це коштуватиме дуже дорого.

Як і чим прочистити каналізаційні труби

Гаряча вода

Цей спосіб актуальний при жирових засміченнях, які осіли на стінках каналізаційних труб. Достатньо 10-15 хвилин впливу високої температури для отримання відмінного результату.

Вантуз

Такий спосіб є найбільш елементарним і малоефективним у складних випадках. Він може допомогти, тільки якщо причина проблеми – це папір, волосся та залишки продуктів.

Для унітаза, мийки на кухні та зливу у ванній рекомендується використовувати різні вантузи.

Хімія

Важливо пам'ятати, що хімічні магазинні засоби працює тільки тоді, коли засмічення жирові.

Однак, якщо причиною засмічення став наповнювач для котячих лотків, то тут складно буде впоратися з проблемою без спеціальних навичок і засобів. Такий матеріал може міцно забити каналізацію, внаслідок чого побутовими речовинами пробити буде неможливо.

Існує маса варіантів, як прочистити каналізаційну трубу. Проте краще не усувати проблему, а запобігти їй: