Що можна садити та сіяти на городі у червні: список овочів

Що з овочів можна садити у червні

Стручкова квасоля. Сухі боби перед посівом необхідно замочити у воді. Квасоля - витка рослина, тому для пагонів вам потрібно буде встановити спеціальні опори.

Горох. Культура висаджується у першій половині червня.

Зелена цибуля пір'ям. Цибулю спокійно можна сіяти на початку червня. Ви можете її висадити впереміш з морквою, тандем цих двох рослин допомагає позбутися шкідників.

Огірки. При хорошому догляді посадки в червні на осінь дадуть гарний смачний урожай.

Капуста. Перші два тижні червня - це чудовий час для висіву ранніх сортів білокачанної капусти, які не призначені для зберігання взимку. Термін дозрівання становить 110 днів. Наприкінці червня можна засівати пекінську капусту, готову до споживання восени.

Морква. У червні зазвичай висівають пізні сорти, що заготовлюються на зиму. Вони дозріють до кінця вересня - на початку жовтня.

Гарбуз та кабачок. Ці два овочі чудово садити в перший місяць літа. Ранні сорти кабачків можна отримати вже через 30-35 днів, а деякі види гарбузів - вже через 60 днів.

Буряк. Ранні сорти можна посадити у першому місяці літа, вони дадуть урожай вже за 90 днів.

Що з трав посадити у червні

Ароматні трави, які прикрасять будь-який салат чи м'ясо - ідеально садити у червні.