Що не можна робити у Святвечір, щоб не накликати лихо і злидні

Традиції Святвечора

Згідно з біблійними переказам, Святвечір присвячений подіям, які передували народженню Ісуса Христа. За легендою, в цей день на небі з'явилася Вифлеємська зірка, яка повідомляла людям про народження Спасителя і Сина Божого.

Зі Святвечора в обрядовому календарі українців починався період Святок, що тривав до Водохреща. Якщо ви дотримувалися Різдвяного посту, то за правилами до самого вечора не можна нічого їсти. А з першою зіркою на небі варто сісти за стіл і скуштувати спершу кутю, а потім інші пісні страви.

У Святвечір прийнято відвідувати спочатку літургію, а потім різдвяну всеношну. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися богу вдома.

Після вечері можна йти колядувати

Цікаво, що ця традиція прийшла до нас ще з язичницьких часів, і присвячена була Коляді - синові бога Сонця Дажбога. Вважалося, що він народжувався у найдовшу в році ніч (за старим календарем - день зимового сонцестояння).

Після прийняття християнства традиції поєднали і у обрядових піснях стали величати народження Ісуса Христа.

Колядувати прийнято великими компаніями на чолі зі звіздарем і Віфлеємською зіркою. Виходять на колядування після святкової вечері. За традицією, компанія як мінімум з трьох людей (звіздар, дзвонар і мішоноша) відправляється по домівках сусідів і родичів з піснями і кутею, бажаючи господарям багатства, процвітання і щастя. Дітям за пісні дарують солодощі чи гроші.

Колядувати можна всім без винятку - молоді, літнім людям, чоловікам, жінкам, дітям.

Що не можна робити у Святвечір