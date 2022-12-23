Що не можна робити при стресі: лікар назвала заборонені звички

Під час війни через постійні бойові дії на території України люди перебувають у постійному стресі. За таких умов можна відчувати страх, тривогу, як за себе, так і за близьких та рідних. Однак, є деякі звички, які не варто робити у такому стані.
Про це розповіла гастроентеролог та терапевт Євгенія Белінська в Instagram.
За словами лікаря, є деякі продукти та звички, які можуть навпаки погіршити стан.
Зокрема, лікар не радить при стресі:
Також фахівець зазначила, що недостатнє споживання вітамінів та надлишок жирів - посилюють реакцію на стрес і підвищують рівень гормонів стресу.
Симптоматично стрес появляється таким чином:
Важливо пам'ятати, що стреси - часті супутники у житті людини. Важливо навчитися ними управляти, протистояти негативним наслідкам стресу, адже вони впливають на здоров’я та викликають захворювання.
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