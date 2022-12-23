Що не можна робити при стресі: лікар назвала заборонені звички

Що не можна робити при стресі

За словами лікаря, є деякі продукти та звички, які можуть навпаки погіршити стан.



Зокрема, лікар не радить при стресі:

Сідати на жорсткі дієти. Сам по собі цей крок і так є стресовим для організму. При стресі людині потрібен білок, інакше будуть активізуватись процеси катаболізму і страждатимуть всі органи й системи;

Їсти фаст-фуд у великій кількості. Велика кількість трансжирів в раціоні у довготривалій перспективі нашкодить;

Вживати смажену їжу декілька разів на день. Можуть виникнути хронічні патології ШКТ або з’явитись нові;

Їсти багато тістечок, цукерок та випічки. Така їжа підвищує реактивність організму на стрес;

Вживати у надмірній кількості продукти, багаті на мідь;

Пити енергетики, міцну каву та чай. Вони мають надто виражену стимулюючу дію.

Також фахівець зазначила, що недостатнє споживання вітамінів та надлишок жирів - посилюють реакцію на стрес і підвищують рівень гормонів стресу.

Симптоматично стрес появляється таким чином:

Фізичні реакції: труднощі зі сном, напруга, втома, тахікардія, болі, розлади шлунково-кишкового тракту (ШКТ);

Емоційні реакції: гнів, тривога, оніміння, сором, зниження здатності відчувати задоволення;

Когнітивні реакції: кошмари, погана концентрація уваги, нерішучість, занепокоєння;

Міжособистісні реакції: недовіра та дратівливість.

Важливо пам'ятати, що стреси - часті супутники у житті людини. Важливо навчитися ними управляти, протистояти негативним наслідкам стресу, адже вони впливають на здоров’я та викликають захворювання.