ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему человек заедает стресс и как избавиться от этой вредной привычки

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 21:18
Почему человек заедает стресс и как избавиться от этой вредной привычки Почему человек заедает стресс (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас во время войны все люди находятся в постоянном стрессе. Часто люди пытаются заесть стресс. Однако, специалисты говорят, что не стоит злоупотреблять этим.

Как избавиться от этой вредной привычки, сообщает "Психологическая поддержка".

Специалисты говорят, что эмоциогенное пищевое поведение - один из трех типов нарушения пищевого поведения. Она приводит к перееданию.

Почему человек заедает стресс

Обычно, когда человеку грустно или страшно - он ест. Она ест всякий раз, когда ее буквально переполняют эмоции.

Механизм нервного переедания:

  • Происходит некое событие;
  • Оно вызывает у человека эмоциональный дискомфорт: страх, злость, разочарование;
  • Человек не выдерживает и начинает искать, что могло бы его успокоить;
  • Он ест. Причем, потребности в пище у организма нет.

Если такое поведение характерно человеку на регулярной основе, то со временем может развиться: ожирение, инсулинорезистентность или диабет.

Как избавиться

Специалисты говорят, если рука снова тянется за чем-то "вкусненьким", то стоит задать себе вопрос: удовлетворит ли меня сейчас корочка хлеба?

Если человек ответит - да, тогда вы проголодаетесь. Поэтому стоит нормально поесть.

Однако, если он хочет чипсы, сухарики, конфеты или печенье - похоже, что человек просто заедает стресс.

С эмоциональным перееданием нужно бороться не со стороны питания, а со стороны эмоций. Стоит разобраться, какие эмоции предшествуют желанию съесть что-то вкусненькое, хоть и не слишком полезное. Какие ситуации заставляют тянуться к печенью тогда, когда вы не голодны.

Анализ эмоций позволит человеку не устраивать набеги к холодильнику. Он будет понимать, какие эмоции влияют на желание съесть лишнего и будете пытаться их контролировать.

Ранее мы сообщали, какие продукты помогут снять стресс.

Также мы писали, что постоянный стресс может убить человека.

Кроме того, читайте, как помочь себе "собраться" во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
стресс
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)