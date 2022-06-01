Почему человек заедает стресс и как избавиться от этой вредной привычки
Сейчас во время войны все люди находятся в постоянном стрессе. Часто люди пытаются заесть стресс. Однако, специалисты говорят, что не стоит злоупотреблять этим.
Как избавиться от этой вредной привычки, сообщает "Психологическая поддержка".
Специалисты говорят, что эмоциогенное пищевое поведение - один из трех типов нарушения пищевого поведения. Она приводит к перееданию.
Почему человек заедает стресс
Обычно, когда человеку грустно или страшно - он ест. Она ест всякий раз, когда ее буквально переполняют эмоции.
Механизм нервного переедания:
- Происходит некое событие;
- Оно вызывает у человека эмоциональный дискомфорт: страх, злость, разочарование;
- Человек не выдерживает и начинает искать, что могло бы его успокоить;
- Он ест. Причем, потребности в пище у организма нет.
Если такое поведение характерно человеку на регулярной основе, то со временем может развиться: ожирение, инсулинорезистентность или диабет.
Как избавиться
Специалисты говорят, если рука снова тянется за чем-то "вкусненьким", то стоит задать себе вопрос: удовлетворит ли меня сейчас корочка хлеба?
Если человек ответит - да, тогда вы проголодаетесь. Поэтому стоит нормально поесть.
Однако, если он хочет чипсы, сухарики, конфеты или печенье - похоже, что человек просто заедает стресс.
С эмоциональным перееданием нужно бороться не со стороны питания, а со стороны эмоций. Стоит разобраться, какие эмоции предшествуют желанию съесть что-то вкусненькое, хоть и не слишком полезное. Какие ситуации заставляют тянуться к печенью тогда, когда вы не голодны.
Анализ эмоций позволит человеку не устраивать набеги к холодильнику. Он будет понимать, какие эмоции влияют на желание съесть лишнего и будете пытаться их контролировать.
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