Что нельзя делать при стрессе: врач назвала запрещенные привычки

Во время войны из-за постоянных боевых действий на территории Украины люди находятся в постоянном стрессе. В таких условиях можно ощущать страх, тревогу, как за себя, так и за близких и родных. Однако есть некоторые привычки, которые не стоит делать в таком состоянии.
Об этом рассказала гастроэнтеролог и терапевт Евгения Белинская в Instagram.
По словам врача, есть некоторые продукты и привычки, которые могут наоборот ухудшить состояние.
В частности, врач не советует при стрессе:
Также специалист отметила, что недостаточное потребление витаминов и избыток жиров усиливают реакцию на стресс и повышают уровень гормонов стресса.
Симптоматически стресс появляется следующим образом:
Важно помнить, что стрессы - частые спутники в жизни человека. Важно научиться ими управлять, противостоять негативным последствиям стресса, ведь они влияют на здоровье и вызывают заболевание.
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