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Что нельзя делать при стрессе: врач назвала запрещенные привычки

Что нельзя делать при стрессе (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны из-за постоянных боевых действий на территории Украины люди находятся в постоянном стрессе. В таких условиях можно ощущать страх, тревогу, как за себя, так и за близких и родных. Однако есть некоторые привычки, которые не стоит делать в таком состоянии.

Об этом рассказала гастроэнтеролог и терапевт Евгения Белинская в Instagram.

Что нельзя делать при стрессе

По словам врача, есть некоторые продукты и привычки, которые могут наоборот ухудшить состояние.

В частности, врач не советует при стрессе:

  • Садиться на жесткие диеты. Сам по себе этот шаг и так стрессовый для организма. При стрессе человеку нужен белок, иначе будут активизироваться процессы катаболизма и страдать все органы и системы;
  • Есть фаст-фуд в большом количестве. Большое количество трансжиров в рационе в долгосрочной перспективе навредит;
  • Употреблять жареную пищу несколько раз в день. Могут возникнуть хронические патологии ЖКТ или появиться новые;
  • Есть много пирожных, конфет и выпечки. Такая еда повышает реактивность организма на стресс;
  • Употреблять в избыточном количестве продукты, богатые медью;
  • Пить энергетики, крепкий кофе и чай. Они оказывают слишком выраженное стимулирующее действие.

Также специалист отметила, что недостаточное потребление витаминов и избыток жиров усиливают реакцию на стресс и повышают уровень гормонов стресса.

Симптоматически стресс появляется следующим образом:

  • Физические реакции: трудности со сном, напряжение, усталость, тахикардия, боли, расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);
  • Эмоциональные реакции: гнев, тревога, онемение, стыд, снижение способности испытывать удовольствие;
  • Когнитивные реакции: кошмары, плохая концентрация внимания, нерешительность, беспокойство;
  • Межличностные реакции: недоверие и раздражительность.

Важно помнить, что стрессы - частые спутники в жизни человека. Важно научиться ими управлять, противостоять негативным последствиям стресса, ведь они влияют на здоровье и вызывают заболевание.

Ранее мы сообщали, почему человек заедает стресс и как избавиться от этой вредной привычки.

Также мы писали, как сохранить полезные привычки в условиях стресса или переезда.

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