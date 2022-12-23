Що не можна робити при стресі: лікар назвала заборонені звички
Під час війни через постійні бойові дії на території України люди перебувають у постійному стресі. За таких умов можна відчувати страх, тривогу, як за себе, так і за близьких та рідних. Однак, є деякі звички, які не варто робити у такому стані.
Про це розповіла гастроентеролог та терапевт Євгенія Белінська в Instagram.
Що не можна робити при стресі
За словами лікаря, є деякі продукти та звички, які можуть навпаки погіршити стан.
Зокрема, лікар не радить при стресі:
- Сідати на жорсткі дієти. Сам по собі цей крок і так є стресовим для організму. При стресі людині потрібен білок, інакше будуть активізуватись процеси катаболізму і страждатимуть всі органи й системи;
- Їсти фаст-фуд у великій кількості. Велика кількість трансжирів в раціоні у довготривалій перспективі нашкодить;
- Вживати смажену їжу декілька разів на день. Можуть виникнути хронічні патології ШКТ або з’явитись нові;
- Їсти багато тістечок, цукерок та випічки. Така їжа підвищує реактивність організму на стрес;
- Вживати у надмірній кількості продукти, багаті на мідь;
- Пити енергетики, міцну каву та чай. Вони мають надто виражену стимулюючу дію.
Також фахівець зазначила, що недостатнє споживання вітамінів та надлишок жирів - посилюють реакцію на стрес і підвищують рівень гормонів стресу.
Симптоматично стрес появляється таким чином:
- Фізичні реакції: труднощі зі сном, напруга, втома, тахікардія, болі, розлади шлунково-кишкового тракту (ШКТ);
- Емоційні реакції: гнів, тривога, оніміння, сором, зниження здатності відчувати задоволення;
- Когнітивні реакції: кошмари, погана концентрація уваги, нерішучість, занепокоєння;
- Міжособистісні реакції: недовіра та дратівливість.
Важливо пам'ятати, що стреси - часті супутники у житті людини. Важливо навчитися ними управляти, протистояти негативним наслідкам стресу, адже вони впливають на здоров’я та викликають захворювання.
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