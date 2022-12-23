Что нельзя делать при стрессе: врач назвала запрещенные привычки

Во время войны из-за постоянных боевых действий на территории Украины люди находятся в постоянном стрессе. В таких условиях можно ощущать страх, тревогу, как за себя, так и за близких и родных. Однако есть некоторые привычки, которые не стоит делать в таком состоянии.

Об этом рассказала гастроэнтеролог и терапевт Евгения Белинская в Instagram .

Что нельзя делать при стрессе

По словам врача, есть некоторые продукты и привычки, которые могут наоборот ухудшить состояние.



В частности, врач не советует при стрессе:

Садиться на жесткие диеты. Сам по себе этот шаг и так стрессовый для организма. При стрессе человеку нужен белок, иначе будут активизироваться процессы катаболизма и страдать все органы и системы;

Есть фаст-фуд в большом количестве. Большое количество трансжиров в рационе в долгосрочной перспективе навредит;

Употреблять жареную пищу несколько раз в день. Могут возникнуть хронические патологии ЖКТ или появиться новые;

Есть много пирожных, конфет и выпечки. Такая еда повышает реактивность организма на стресс;

Употреблять в избыточном количестве продукты, богатые медью;

Пить энергетики, крепкий кофе и чай. Они оказывают слишком выраженное стимулирующее действие.

Также специалист отметила, что недостаточное потребление витаминов и избыток жиров усиливают реакцию на стресс и повышают уровень гормонов стресса.

Симптоматически стресс появляется следующим образом:

Физические реакции: трудности со сном, напряжение, усталость, тахикардия, боли, расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);

Эмоциональные реакции: гнев, тревога, онемение, стыд, снижение способности испытывать удовольствие;

Когнитивные реакции: кошмары, плохая концентрация внимания, нерешительность, беспокойство;

Межличностные реакции: недоверие и раздражительность.

Важно помнить, что стрессы - частые спутники в жизни человека. Важно научиться ими управлять, противостоять негативным последствиям стресса, ведь они влияют на здоровье и вызывают заболевание.