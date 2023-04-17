Що не можна робити з речами з секонда, і які не можна купувати взагалі

Похід за обновами в секонд-хенди може суттєво зекономити ваш бюджет та й принести користь нашій планеті. Тільки задумайтеся, для виготовлення одних джинсових штанів потрібно близько 800 літрів води!
Але не всяку річ, викладену на полицю вторинки, варто вдягати на себе, та й знати певні правила щодо секондівського одягу просто необхідно.
Про це в Instagram розповіла дерматолог Вікторія Ахтарнія.
Дерматолог нагадує, що речі з секондів обов’язково проходять хімічну та/або термічну обробку. Через це і є типовий запах і чим їдкіший він - тим славніше їх обробляли.⠀
Такі товари (в ідеалі) перевіряють, потім надають сертифікати і дозволи для продаж.
Не варто купувати вживану спідню білизну. Цей предмет одягу має бути виключно новим.
Також дерматолог проти вживаної косметики, адже хтозна, коли вона була відкрита, і це не гігієнічно.
Раніше лікар-дерматолог розповів, чому стосунки з бородатими чоловіками можуть бути небезпечними.
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