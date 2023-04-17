Що не можна робити з речами з секонда, і які не можна купувати взагалі

В чому особливість речей з секонду

Дерматолог нагадує, що речі з секондів обов’язково проходять хімічну та/або термічну обробку. Через це і є типовий запах і чим їдкіший він - тим славніше їх обробляли.⠀

Такі товари (в ідеалі) перевіряють, потім надають сертифікати і дозволи для продаж.

Що робити, щоб речі з секондів стали ще безпечнішими для вас?

Категорично заборонено міряти невипрані речі.

Вдома обов'язково виперіть їх при температурі не менше 60 градусів і ставте на найдовший режим прання.

Після цього бажано ще попрасувати обновки. Принаймні ті речі, які можна.⠀

Взуття також потрібно прати і ще додатково обробити антисептиками. Можна гарно розпилити антисептик і дати їм висохнути.

Іграшки також треба помити (ті, які можна), і обробити антисептиками. Все варто ретельно перевірити на цілісність та безпечність.

Що ніколи не можна купувати в секонді

Не варто купувати вживану спідню білизну. Цей предмет одягу має бути виключно новим.

Також дерматолог проти вживаної косметики, адже хтозна, коли вона була відкрита, і це не гігієнічно.