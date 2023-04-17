Что нельзя делать с вещами из секонда, и какие нельзя покупать вообще

В чем особенность вещей из секонда

Дерматолог напоминает, что вещи из секондов обязательно проходят химическую и/или термическую обработку. Поэтому и есть типичный запах и чем едче он - тем лучше их обрабатывали.⠀

Такие товары (в идеале) проверяют, затем предоставляют сертификаты и разрешения на продажу.

Что делать, чтобы вещи из секондов стали еще более безопасными для вас?

Категорически запрещено мерить нестиранные вещи.

Дома обязательно выстирайте их при температуре не менее 60 градусов и ставьте на самый длинный режим стирки.

После этого желательно еще погладить обновки. По крайней мере, те вещи, которые можно.⠀

Обувь также нужно стирать и дополнительно обработать антисептиками. Можно хорошо распылить антисептик и дать им высохнуть.

Игрушки также нужно помыть (те, которые можно) и обработать антисептиками. Все следует тщательно проверить на целостность и безопасность.

Что никогда нельзя покупать в секонде

Не стоит покупать подержанное нижнее белье. Этот предмет одежды должен быть только новым.

Также дерматолог против использованной косметики, ведь неизвестно, когда она была открыта, и это не гигиенично.