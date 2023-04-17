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Что нельзя делать с вещами из секонда, и какие нельзя покупать вообще

Как правильно вести себя в секонд-хенде (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Поход за обновками в секонд-хенд может существенно сэкономить ваш бюджет и принести пользу нашей планете. Только задумайтесь, для изготовления одних джинсовых брюк нужно около 800 литров воды!

Но не всякую вещь, выложенную на полку вторички, следует надевать на себя, да и знать определенные правила относительно секондовской одежды просто необходимо.

Об этом в Instagram рассказала дерматолог Виктория Ахтарния.

В чем особенность вещей из секонда

Дерматолог напоминает, что вещи из секондов обязательно проходят химическую и/или термическую обработку. Поэтому и есть типичный запах и чем едче он - тем лучше их обрабатывали.⠀

Такие товары (в идеале) проверяют, затем предоставляют сертификаты и разрешения на продажу.

Что делать, чтобы вещи из секондов стали еще более безопасными для вас?

  • Категорически запрещено мерить нестиранные вещи.
  • Дома обязательно выстирайте их при температуре не менее 60 градусов и ставьте на самый длинный режим стирки.
  • После этого желательно еще погладить обновки. По крайней мере, те вещи, которые можно.⠀
  • Обувь также нужно стирать и дополнительно обработать антисептиками. Можно хорошо распылить антисептик и дать им высохнуть.
  • Игрушки также нужно помыть (те, которые можно) и обработать антисептиками. Все следует тщательно проверить на целостность и безопасность.

Что никогда нельзя покупать в секонде

Не стоит покупать подержанное нижнее белье. Этот предмет одежды должен быть только новым.

Также дерматолог против использованной косметики, ведь неизвестно, когда она была открыта, и это не гигиенично.

Ранее врач-дерматолог рассказал, почему отношения с бородатыми мужчинами могут быть опасными.

Также узнайте, как по лицу распознать распространенную венерическую болезнь.

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секонд-хендздоровьевещи