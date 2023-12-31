UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що не можна робити перед Новим роком, аби не накликати біду

Шо не можна робити перед Новим роком (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Досягти різних благ у новому році та залишити у минулому всі негаразди допоможуть певні правила, звичаї та традиції. Є певні прикмети та заборони, яких потрібно дотримуватися у Новий рік.

Що не можна робити перед Новим роком, аби не мати неприємностей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: Good House, Українські прикмети, Інформатор

Що не можна робити перед Новим роком

  • За новорічним столом не можна сваритися - до нещастя
  • Розбитий посуд у святкову ніч принесе родині сварки та непорозуміння на 12 місяців
  • Новий рік потрібно зустрічати з грошима у кишенях - інакше рік пройде у бідності
  • Не можна спати у новорічну ніч - можна проспати своє щастя, і рік буде пустим
  • 1 січня не можна віддавати борги - увесь рік прийдеться щось віддавати
  • Не можна виконувати важку роботу 1 січня - весь рік пройде без відпочинку
  • На свято варто вдягнути обов'язково щось нове - інакше не буде удачі в особистому житті та діловій сфері
  • Під бій курантів закохані мають цілуватися - тоді їх стосунки будуть міцними
  • Молода дівчина має зробити на Новій рік подарунки семи малюкам, щоб вдало вийти заміж в новому році. Це приверне енергетику сім'ї та допоможе знайти половинку
  • Під бій курантів потрібно загадувати добре бажання - зле принесе негаразди
  • Хто чхає в ніч на 1 січня - буде щасливий у коханні
  • 1 січня першому покупцеві потрібно продати товар з великою знижкою - це приверне фінансову вдачу
  • Перед Новим роком потрібно викинути все з негативною енергетикою
  • Новорічний стіл має бути щедрим та багатим - щоб увесь рік був ситим та щедрим
  • Якщо розбилася новорічна іграшка - не переживайте, це гарна прикмета і потрібно загадати бажання
  • Вважається, що погано зустрічати Новий рік зі старими образами на серце. Пробачте своїм кривдникам і обов'язково прийміть вибачення. Це дозволить вам легко зустріти новий рік та провести його на позитивній ноті.
  • Хворіти в новорічну ніч – одна з самих поганих прикмет. Повір'я говорить про те, що майбутній рік буде не тільки складним матеріально, але і приверне до вас масу захворювань: застуди, інфекції, хронічні хвороби. Якщо відчуваєте найменший недуга, постарайтеся докласти максимальну кількість зусиль для того, щоб якомога швидше від нього позбавитися.
  • Плакати в новорічну ніч – погана прикмета. Вона говорить про те, що весь майбутній рік ви проведете в печалі, смутку, розлуки або проблеми, які постійно будуть вам псувати настрій і доводити до сліз. Намагайтеся вберегти себе від цього у святковий вечір, навіть якщо існує вагомий привід.
  • Їжу з новорічного столу не можна викидати – таким чином ви викинете з дому щастя.
  • Якщо новорічна ялина в будинку опустила свої гілки, то готуйтеся до того, що в найближчому майбутньому у вас можуть виникнути певні проблеми. А якщо навпаки, то чекайте хороших новин.
Читайте РБК-Україна в Google News
прикметизаборонитрадиціїезотерікамагия