Що не можна робити перед Новим роком, аби не накликати біду

Досягти різних благ у новому році та залишити у минулому всі негаразди допоможуть певні правила, звичаї та традиції. Є певні прикмети та заборони, яких потрібно дотримуватися у Новий рік.
Що не можна робити перед Новим роком, аби не мати неприємностей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: Good House, Українські прикмети, Інформатор
Що не можна робити перед Новим роком
За новорічним столом не можна сваритися - до нещастя
Розбитий посуд у святкову ніч принесе родині сварки та непорозуміння на 12 місяців
Новий рік потрібно зустрічати з грошима у кишенях - інакше рік пройде у бідності
Не можна спати у новорічну ніч - можна проспати своє щастя, і рік буде пустим
1 січня не можна віддавати борги - увесь рік прийдеться щось віддавати
Не можна виконувати важку роботу 1 січня - весь рік пройде без відпочинку
На свято варто вдягнути обов'язково щось нове - інакше не буде удачі в особистому житті та діловій сфері
Під бій курантів закохані мають цілуватися - тоді їх стосунки будуть міцними
Молода дівчина має зробити на Новій рік подарунки семи малюкам, щоб вдало вийти заміж в новому році. Це приверне енергетику сім'ї та допоможе знайти половинку
Під бій курантів потрібно загадувати добре бажання - зле принесе негаразди
Хто чхає в ніч на 1 січня - буде щасливий у коханні
1 січня першому покупцеві потрібно продати товар з великою знижкою - це приверне фінансову вдачу
Перед Новим роком потрібно викинути все з негативною енергетикою
Новорічний стіл має бути щедрим та багатим - щоб увесь рік був ситим та щедрим
Якщо розбилася новорічна іграшка - не переживайте, це гарна прикмета і потрібно загадати бажання
Вважається, що погано зустрічати Новий рік зі старими образами на серце. Пробачте своїм кривдникам і обов'язково прийміть вибачення. Це дозволить вам легко зустріти новий рік та провести його на позитивній ноті.
Хворіти в новорічну ніч – одна з самих поганих прикмет. Повір'я говорить про те, що майбутній рік буде не тільки складним матеріально, але і приверне до вас масу захворювань: застуди, інфекції, хронічні хвороби. Якщо відчуваєте найменший недуга, постарайтеся докласти максимальну кількість зусиль для того, щоб якомога швидше від нього позбавитися.
Плакати в новорічну ніч – погана прикмета. Вона говорить про те, що весь майбутній рік ви проведете в печалі, смутку, розлуки або проблеми, які постійно будуть вам псувати настрій і доводити до сліз. Намагайтеся вберегти себе від цього у святковий вечір, навіть якщо існує вагомий привід.
Їжу з новорічного столу не можна викидати – таким чином ви викинете з дому щастя.
Якщо новорічна ялина в будинку опустила свої гілки, то готуйтеся до того, що в найближчому майбутньому у вас можуть виникнути певні проблеми. А якщо навпаки, то чекайте хороших новин.