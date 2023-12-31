Что нельзя делать перед Новым годом, чтобы не навлечь беду

Достичь разных благ в новом году и оставить в прошлом все проблемы помогут определенные правила, обычаи и традиции. Есть определенные приметы и запреты, которые нужно соблюдать в Новый год.
Что нельзя делать перед Новым годом, чтобы не испытывать неприятностей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: Good House, Украинские приметы, Информатор
Что нельзя делать перед Новым годом
За новогодним столом нельзя ссориться - к несчастью
Разбитая посуда в праздничную ночь принесет семье ссоры и недоразумения на 12 месяцев
Новый год нужно встречать с деньгами в карманах - иначе год пройдет в бедности
Нельзя спать в новогоднюю ночь - можно проспать свое счастье, и год будет пустым
1 января нельзя отдавать долги - весь год придется что-то отдавать
Нельзя выполнять тяжелую работу 1 января - весь год пройдет без отдыха
На праздник стоит надеть обязательно что-то новое - иначе не будет удачи в личной жизни и деловой сфере
Под бой курантов влюбленные должны целоваться - тогда их отношения будут крепкими.
Молодая девушка должна сделать на Новый год подарки семи малышам, чтобы успешно выйти замуж в новом году. Это привлечет энергетику семьи и поможет найти половинку.
Под бой курантов нужно загадывать хорошее желание - плохое принесет невзгоды
Кто чихает в ночь на 1 января - будет счастлив в любви
1 января первому покупателю нужно продать товар с большой скидкой - это привлечет финансовый характер
Перед Новым годом нужно выбросить все с отрицательной энергетикой
Новогодний стол должен быть щедрым и богатым - чтобы весь год был сытым и щедрым
Если разбилась новогодняя игрушка - не переживайте, это хорошая примета и нужно загадать желание
Считается, что плохо встречать Новый год со старыми обидами на сердце. Простите своих обидчиков и обязательно примите прощения. Это позволит легко встретить новый год и провести его на положительной ноте.
Болеть в новогоднюю ночь - одна из самых плохих примет. Поверье говорит, что будущий год будет не только сложным материально, но и привлечет к вам массу заболеваний: простуды, инфекции, хронические заболевания. Если чувствуете малейший недуг, постарайтесь приложить максимальное количество усилий для того, чтобы как можно быстрее от него избавиться.
Плакать в новогоднюю ночь - плохая примета. Она говорит, что весь будущий год вы проведете в печали, унынии, разлуке или проблеме, которые постоянно будут вам портить настроение и доводить до слез. Старайтесь уберечь себя от этого в праздничный вечер, даже если существует весомый повод.
Еду с новогоднего стола нельзя выбрасывать - таким образом вы выкинете из дома счастье.
Если новогодняя ель в доме опустила свои ветви, то готовьтесь к тому, что в обозримом будущем у вас могут возникнуть определенные проблемы. А если наоборот, то ждите хороших новостей.