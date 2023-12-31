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Что нельзя делать перед Новым годом, чтобы не навлечь беду

Что нельзя делать перед Новым годом (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Достичь разных благ в новом году и оставить в прошлом все проблемы помогут определенные правила, обычаи и традиции. Есть определенные приметы и запреты, которые нужно соблюдать в Новый год.

Что нельзя делать перед Новым годом, чтобы не испытывать неприятностей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: Good House, Украинские приметы, Информатор

Что нельзя делать перед Новым годом

  • За новогодним столом нельзя ссориться - к несчастью
  • Разбитая посуда в праздничную ночь принесет семье ссоры и недоразумения на 12 месяцев
  • Новый год нужно встречать с деньгами в карманах - иначе год пройдет в бедности
  • Нельзя спать в новогоднюю ночь - можно проспать свое счастье, и год будет пустым
  • 1 января нельзя отдавать долги - весь год придется что-то отдавать
  • Нельзя выполнять тяжелую работу 1 января - весь год пройдет без отдыха
  • На праздник стоит надеть обязательно что-то новое - иначе не будет удачи в личной жизни и деловой сфере
  • Под бой курантов влюбленные должны целоваться - тогда их отношения будут крепкими.
  • Молодая девушка должна сделать на Новый год подарки семи малышам, чтобы успешно выйти замуж в новом году. Это привлечет энергетику семьи и поможет найти половинку.
  • Под бой курантов нужно загадывать хорошее желание - плохое принесет невзгоды
  • Кто чихает в ночь на 1 января - будет счастлив в любви
  • 1 января первому покупателю нужно продать товар с большой скидкой - это привлечет финансовый характер
  • Перед Новым годом нужно выбросить все с отрицательной энергетикой
  • Новогодний стол должен быть щедрым и богатым - чтобы весь год был сытым и щедрым
  • Если разбилась новогодняя игрушка - не переживайте, это хорошая примета и нужно загадать желание
  • Считается, что плохо встречать Новый год со старыми обидами на сердце. Простите своих обидчиков и обязательно примите прощения. Это позволит легко встретить новый год и провести его на положительной ноте.
  • Болеть в новогоднюю ночь - одна из самых плохих примет. Поверье говорит, что будущий год будет не только сложным материально, но и привлечет к вам массу заболеваний: простуды, инфекции, хронические заболевания. Если чувствуете малейший недуг, постарайтесь приложить максимальное количество усилий для того, чтобы как можно быстрее от него избавиться.
  • Плакать в новогоднюю ночь - плохая примета. Она говорит, что весь будущий год вы проведете в печали, унынии, разлуке или проблеме, которые постоянно будут вам портить настроение и доводить до слез. Старайтесь уберечь себя от этого в праздничный вечер, даже если существует весомый повод.
  • Еду с новогоднего стола нельзя выбрасывать - таким образом вы выкинете из дома счастье.
  • Если новогодняя ель в доме опустила свои ветви, то готовьтесь к тому, что в обозримом будущем у вас могут возникнуть определенные проблемы. А если наоборот, то ждите хороших новостей.
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