Що не можна робити у новорічну ніч та як ловитимуть порушників: важливе пояснення

Що заборонено робити у новорічну ніч

Окупанти можуть в найнеочікуваніший момент завдати чергових ракетних ударів, тому важливо подбати про власну та безпеку рідних та друзів, з якими плануєте зустрічати Новий рік.

Важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути у безпечному місці.

Також правоохоронці закликають відмовитися від салютів у свята.

"В першу чергу подумайте про людей, які можуть сприйняти феєрверк за вибухи. Ми всі у цьому разом, тому будьте чуйними та підтримайте інших українців", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в Україні діє заборона на поширення та використання піротехніки.

Не варто забувати під час свят і про дію комендантської години. Потрібно завчасно розпланувати все так, аби не знаходитися в цей час на вулиці.

Однак, якщо вам потрібна буде допомога, то звертайтеся до поліцейських у пункти підтримки. Адреси можна дізнатись за посиланням.

Як виявлятимуть порушників

В ефірі телемарафону речниця Нацполіції Мар'яна Рева розповіла, якщо в мережу викладуть відео з відповідним моментом, то його першочергово перевірятимуть кримінальні аналітики. Основна задача - перевірити правдивість ролика.

Зокрема, якщо з'ясується, що відео не фейкове, то поліцейські проводитимуть опитування людей, які могли щось бачити або чути.

Також встановлюють, чи розташовані поруч з місцем запуску камери. Загалом пропрацьовують усі можливі варіанти, щоб знайти порушника.

"Не думайте про те, що якщо ви десь вночі запустили феєрверк, вас ніхто не бачив і не чув, і ви уникнете покарання. Такого не буде", - додала вона.

Яке покарання чекає на порушників

Мар'яна Рева нагадала, що продавців, які продають заборонені салюти та петарди очікує адміністративна відповідальність, а саме штраф.

Також містами можуть проводити рейди. Зокрема, обходи відбуваються тоді, коли надходять повідомлення від небайдужих громадян.

"Звертаємося до киян і мешканців інших населених пунктів: якщо вам відомо про те, що десь продають піротехніку, яка, наголошую ще раз, є забороненою, то, будь ласка, телефонуйте на 102. Повідомляйте. Надалі ми будемо реагувати або передавати інформацію іншим патрулям", - сказала вона.

Покарання залежить від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Це може бути штраф, можуть бути виправні роботи