Что нельзя делать в новогоднюю ночь и как будут ловить нарушителей: важное объяснение

Что запрещено делать в новогоднюю ночь

Оккупанты могут в самый неожиданный момент нанести очередные ракетные удары, поэтому важно позаботиться о собственной и безопасности родных и друзей, с которыми планируете встречать Новый год.

Важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасном месте.

Также правоохранители призывают отказаться от салютов в праздники.

"В первую очередь, подумайте о людях, которые могут воспринять фейерверк за взрывы. Мы все в этом вместе, поэтому будьте чуткими и поддержите других украинцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Украине действует запрет на распространение и использование пиротехники.

Не стоит забывать во время праздников и о действии комендантского часа. Нужно раньше времени распланировать все так, чтобы не находиться в это время на улице.

Однако, если вам нужна помощь, обращайтесь к полицейским в пункты поддержки. Адреса можно узнать по ссылке.

Как будут обнаруживать нарушителей

В эфире телемарафона пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева рассказала, если в сеть выложат видео с подходящим моментом, то его в первую очередь будут проверять криминальные аналитики. Основная задача - проверить правдивость ролика.

В частности, если выяснится, что видео не фейковое, то полицейские будут проводить опрос людей, которые могли что-то видеть или слышать.

Также устанавливают, расположены ли рядом с местом запуска камеры. В общем, прорабатывают все возможные варианты, чтобы найти нарушителя.

"Не думайте, что если вы где-то ночью запустили фейерверк, вас никто не видел и не слышал, и вы избежите наказания. Такого не будет", - добавила она.

Какое наказание ждет нарушителей

Марьяна Рева напомнила, что продавцов, продающих запрещенные салюты и петарды, ожидает административная ответственность, а именно штраф.

Также по городам могут проводить рейды. В частности, обходы происходят, когда поступают сообщения от неравнодушных граждан.

"Обращаемся к киевлянам и жителям других населенных пунктов: если вам известно о том, что где-то продают пиротехнику, которая, подчеркиваю еще раз, запрещена, то, пожалуйста, звоните на 102. Сообщайте. В дальнейшем мы будем реагировать или передавать информацию другим патрулям ", – сказала она.

Наказание зависит от того, как будет квалифицироваться поступок. Это может быть штраф, могут быть исправительные работы