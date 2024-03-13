12 прикмет і забобонів про дзеркало в домі, у які вірять українці

Дзеркало у багатьох народів вважалося потужним енергетичним об'єктом, відображенням світу та входом до потойбіччя - тому всі забобони пов'язані з цим віруванням. І саме з цієї причини люстерко було неодмінним елементом ворожінь.

Поширені вірування про дзеркала

Ввечері не можна дивитися в дзеркало

Це пояснювалося тим, що людину могла забрати нечиста сила, оскільки вважалося, що люстро - портал в потойбічний світ, а вночі духи мають більше потужності.

Не можна спати навпроти дзеркала

Цей забобон має таке ж пояснення, як і попереднє, але до того ж було повір’я, що душа сплячої людини мандрує - тож вона випадково могла потрапити в потойбіччя.

Якщо покласти люстерко під подушку, насниться майбутній наречений

Це вірування має таке саме підґрунтя - дзеркало вважалося коридором в інший вимір.

Не можна дивитися в дзеркало, якщо в будинку хтось помер

З тої ж причини, що дзеркало вважали порталом, їх завішували - вірили, що на ньому залишається погляд померлого, і той, хто погляне в дзеркало, може захворіти або потрапити в потойбіччя.

Не можна вішати дзеркало навпроти дверей

Вважалося, що, якщо повісити дзеркало навпроти дверей або вікна, з дому буде тікати позитивна енергетика, адже дзеркало, разом із дверима чи вікном, створюють магічний коридор.

Якщо носити люстерко з собою, можна вберегтися від злої сили

Це вірування, ймовірно, пов'язано з тим, що на тильну сторону дзеркала могли наносити срібло - яке начебто відлякувало нечисть.

Не можна користуватися дзеркалом під час грози

Знову ж таки, цей забобон виник через переконання, що люстерко здатне накопичувати як позитивну, так і негативну енергетику - а відтак і притягувати не тільки добробут, а й блискавку під час грози.

Розбите дзеркало приноситиме невдачі сім років

Оскільки дзеркало вважалося потужним енергетичним порталом, зламане дзеркало означало погану енергетику, нещастя та лихо. Але тут була і практична складова - виробництво дзеркал було недешевим процесом, тому воно було й ознакою заможності.

Не можна дивитися в розбите дзеркало

Відповідно до цього забобону, подивитися у розбите дзеркало означало накликати на себе хвороби та горе, адже зламаний енергетичний портал - люстерко - міг транслювати погану енергетику.

Коли повертаєшся або виходиш з дому, необхідно подивитися в дзеркало

Вважалося, що це допоможе вберегти себе й будинок від лихих подій і негараздів.

Подивитися в дзеркало перед виходом - вберегти себе від невдач (фото: Freepik)

Не можна підносити дитину до дзеркала

Цей забобон виник через побоювання, що дитина може сильно захворіти або отримати переляк від свого зображення.

Не можна дивитися в дзеркало вагітним

Цей забобон пов'язаний з попереднім: вважалося, що вагітні, як і діти, більш вразливі до негативної енергетики дзеркала.