12 примет и суеверий о зеркале в доме, в которые верят украинцы

Зеркало у многих народов считалось мощным энергетическим объектом, отражением мира и входом в потусторонний мир - поэтому все суеверия связаны с этим верованием. И именно по этой причине зеркальце было непременным элементом гаданий.

Распространенные верования о зеркалах

Вечером нельзя смотреть в зеркало

Это объяснялось тем, что человека могла унести нечистая сила, поскольку считалось, что зеркало - портал в потусторонний мир, а ночью духи имеют больше мощности.

Нельзя спать напротив зеркала

Это суеверие имеет такое же объяснение, как и предыдущее, но к тому же было поверье, что душа спящего человека путешествует - поэтому она случайно могла попасть в другой мир.

Если положить зеркальце под подушку, приснится будущий жених

Это верование имеет такое же основание - зеркало считалось коридором в другое измерение.

Нельзя смотреть в зеркало, если в доме кто-то скончался

По той же причине, что зеркало считали порталом, их завешивали - верили, что на нем остается взгляд умершего, и тот, кто взглянет в зеркало, может заболеть или попасть в потусторонний мир.

Нельзя вешать зеркало напротив двери

Считалось, что если повесить зеркало напротив двери или окна, из дома будет убегать положительная энергетика, ведь зеркало, вместе с дверью или окном, создают магический коридор.

Если носить зеркальце с собой, можно уберечься от злой силы

Это верование, вероятно, связано с тем, что на тыльную сторону зеркала могли наносить серебро - будто бы отпугивавшее нечисть.

Нельзя пользоваться зеркалом во время грозы

Опять же, это суеверие возникло из-за убеждения, что зеркало способно накапливать как положительную, так и отрицательную энергетику - и привлекать не только благополучие, но и молнию во время грозы.

Разбитое зеркало будет приносить неудачи семь лет

Поскольку зеркало считалось мощным энергетическим порталом, сломанное зеркало означало плохую энергетику, несчастье и беду. Но здесь была и практическая составляющая - производство зеркал было недешевым процессом, поэтому оно было и признаком благосостояния.

Нельзя смотреть в разбитое зеркало

Согласно этому суеверию, посмотреть в разбитое зеркало означало навлечь на себя болезни и горе, ведь сломанный энергетический портал - зеркало - мог транслировать плохую энергетику.

Когда возвращаешься или выходишь из дома, нужно посмотреть в зеркало

Считалось, что это поможет уберечь себя и дом от дурных событий и неурядиц.

Посмотреть в зеркало перед выходом - уберечь себя от неудач (фото: Freepik)

Нельзя подносить ребенка к зеркалу

Это суеверие возникло из-за опасений, что ребенок может сильно заболеть или получить испуг от своего изображения.

Нельзя смотреть в зеркало беременным

Это суеверие связано с предыдущим: считалось, что беременные, как и дети, более уязвимы к отрицательной энергетике зеркала.