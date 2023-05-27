Що не можна робити в будинку після заходу сонця: важливі прикмети

Ще з давна люди вірили, що деякі дії після заходу сонця пророкують біди та неприємності. Є чимало забобонів, які підказують, як чинити, щоб удача не покидала людину.

Що не можна робити після заходу сонця - читайте на Styler нижче .

Рахувати гроші та давати в борг

Згідно з популярною прикметою, якщо ввечері дати гроші в борг, то можуть виникнути фінансові проблеми.

Якщо дати грошей в борг після заходу сонця, то можна позбутися грошової удачі. Але, якщо ж навпаки, взяти в борг гроші, то можна на довгий час залишитися в боргах.

Також, якщо рахувати заощадження ввечері та вночі, то грошей найближчим часом ви бачити не будете.

Не можна виносити сміття

Раніше вірили, що вночі прокидається нечиста сила, і якщо після заходу сонця винести сміття, то це може негативно відбитися на матеріальному благополуччі всієї родини.

Підмітати в будинку

Це не стільки фізична дія заради чистоти, а й духовна, адже разом зі сміттям ви "проганяєте" з житла негативну енергетику. Однак, після заходу сонця з дому можна прибрати не негативну, а позитивну енергію.

Мити посуд

Мити посуд і що-небудь в квартирі можна або до заходу сонця, або на світанку. Якщо робити це вночі, то можна залучити злидні і хвороби.

Не можна виходити на вулицю

Існує прикмета, що категорично заборонено відкривати вхідні двері і виходити на вулицю, адже можна впустити в квартиру нечисту силу.