Що не можна приносити в дитячий садок на день народження: список заборонених продуктів

Зазвичай, коли у дитини день народження, то батьки приносять у школу або у садок різноманітні солодощі та пригощають малят. Однак, важливо знати, що категорично не можна приносити, щоб не зашкодити дітям.
Про це повідомила дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.
Існує традиція у малюків - на день народження пригощати однокласників чи діток з групи дитячого садочка.
Однак, є випадки, коли у групі чи класі є дітки, які за станом здоров’я не можуть їсти деяких продуктів через харчову алергію чи харчову непереносимість.
Заборонено пригощати дітей:
Щоб не зашкодити дітям, дієтолог радить краще обрати:
Раніше ми повідомляли, в якому віці день народження святкувати не рекомендується.
Також ми писали, що давати їсти дитині в школу, щоб вона не хворіла.