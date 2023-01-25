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Що не можна приносити в дитячий садок на день народження: список заборонених продуктів

Що принести у садок на день народження дитини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай, коли у дитини день народження, то батьки приносять у школу або у садок різноманітні солодощі та пригощають малят. Однак, важливо знати, що категорично не можна приносити, щоб не зашкодити дітям.

Про це повідомила дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.

Що не можна приносити у школу

Існує традиція у малюків - на день народження пригощати однокласників чи діток з групи дитячого садочка.

Однак, є випадки, коли у групі чи класі є дітки, які за станом здоров’я не можуть їсти деяких продуктів через харчову алергію чи харчову непереносимість.

Заборонено пригощати дітей:

  • різноманітною випічкою з кремом, оскільки такі продукти відносяться до тих, що швидко псуються;
  • карамеллю та льодяниками через ризик удушення;
  • цитрусові та екзотичні фрукти;
  • шоколад;
  • горіхи.

Чим можна пригощати

Щоб не зашкодити дітям, дієтолог радить краще обрати:

  • фрукти - не екзотичні, не червоні та оранжеві. Найкраще вибрати яблуко та банан;
  • пастилу, наприклад "Равлик Боб";
  • повітряні кульки і інші атрибути свята - ковпачки для свята;
  • наліпки, блокнотики, ручки з прикрасою чи брелоки;
  • браслети, що світяться, тату чи резинки для волосся.

Раніше ми повідомляли, в якому віці день народження святкувати не рекомендується.

Також ми писали, що давати їсти дитині в школу, щоб вона не хворіла.

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