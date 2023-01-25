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Что нельзя приносить в детский садик на день рождения: список запрещенных продуктов

Что принести в садик на день рождения ребенка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно, когда у ребенка день рождения, родители приносят в школу или в садик разнообразные сладости и угощают малышей. Однако важно знать, что категорически нельзя приносить, чтобы не навредить детям.

Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.

Что нельзя приносить в школу

Существует традиция у малышей - на день рождения угощать одноклассников или детей из группы детского сада.

Однако есть случаи, когда в группе или классе есть детки, которые по состоянию здоровья не могут есть некоторых продуктов из-за пищевой аллергии или пищевой непереносимости.

Запрещено угощать детей:

  • разнообразной выпечкой с кремом, поскольку такие продукты относятся к скоропортящимся;
  • карамелью и леденцами из-за риска удушения;
  • цитрусовые и экзотические фрукты;
  • шоколад;
  • орехи.

Чем можно угощать

Чтобы не навредить детям, диетолог советует лучше выбрать:

  • фрукты - не экзотические, не красные и оранжевые. Лучше выбрать яблоко и банан;
  • пастилу, например "Улитка Боб";
  • воздушные шарики и другие атрибуты праздника - колпачки для праздника;
  • наклейки, блокнотики, ручки с украшением или брелоки;
  • светящиеся браслеты, тату или резинки для волос.

Ранее мы сообщали, в каком возрасте день рождения праздновать не рекомендуется.

Также мы писали, что давать есть ребенку в школу, чтобы он не болел.

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