Что нельзя приносить в детский садик на день рождения: список запрещенных продуктов

Обычно, когда у ребенка день рождения, родители приносят в школу или в садик разнообразные сладости и угощают малышей. Однако важно знать, что категорически нельзя приносить, чтобы не навредить детям.
Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.
Существует традиция у малышей - на день рождения угощать одноклассников или детей из группы детского сада.
Однако есть случаи, когда в группе или классе есть детки, которые по состоянию здоровья не могут есть некоторых продуктов из-за пищевой аллергии или пищевой непереносимости.
Запрещено угощать детей:
Чтобы не навредить детям, диетолог советует лучше выбрать:
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