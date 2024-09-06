Що можна посадити після картоплі, щоб принести користь городу

Коли після картоплі треба саджати інші рослини

Картоплю радять саджати на одній ділянці не більше двох років поспіль, а після цього обов'язково проводити сівозміну - тобто, висаджувати на цьому місці іншу культуру.

Це пов'язано з тим, що, попри підгодування рослин і внесення добрив, за певний час ґрунт все одно бідніє, втрачаючи родючі властивості. А врожай в цьом разі кожного року ставатиме меншим, з дрібнішими картоплинами.

Втім, на вміст поживних речовин і кислот в землі можуть позитивно впливати рослини. Тому, щоб зберегти врожайність, на місце, де два роки поспіль росла картопля, потрібно посіяти іншу культуру.

Картоплю натомість рекомендують посадити на ділянці, де до цього росли такі овочі:

гарбуз;

патисон;

морква;

буряк;

огірки;

кабачки;

петрушка.

Після чого саджати картоплю (ілюстративне фото: Freepik)

Що можна саджати після картоплі

Кущі картоплі вдало пригнічують бур'яни, а органічні добрива, які вносяться під час визрівання бульб, достатньо збагачують ґрунт для вирощування багатьох інших рослин.

Злакові культури

Злакові, серед яких зазвичай обирають овес та жито, висаджують як сидерати. Крім цього, така культура знищує патогенний грибок.

Сіяти злакову культуру після картоплі радять перед початком заморозків. Тоді ділянка буде збагачена поживними компонентами до весни.

Хрестоцвітні овочі

Найкраще після картоплі ростуть хрін, ріпа та редис. А от для вирощування капусти після картоплі ґрунт може містити недостатню кількість поживних речовин.

Тому перед цим, щоб відновити рівень потрібних елементів, краще засіяти ділянку житом або конюшиною.

Зелень

Зелень не потребує внесення мінеральних добрив в ґрунт перед посадкою. Тому, щоб посадити фенхель, руколу, кріп та салат, достатньо лише ретельно розпушити та зволожити землю перед тим, як сіяти насіння.

Гарбузові культури

Найкраще почуватимуться на ділянці після картоплі патисони і кабачки, даючи непоганий врожай.

Проте гарбузи та огірки саджати на ділянку після картоплі можна лише після фацелії або жита. Інакше овочі можуть постраждати від ризотоніозу.

Гарбузи треба садити через рік після картоплі (ілюстративне фото: Freepik)

Бобові культури

Бобові також висаджують як сидерати восени. Адже стебла цих рослин містять фосфор та калій.

Крім цього, бобові поглинають з повітря азот, завдяки чому рівень корисних речовин в ґрунті поступово відновлюється.

Часник і цибуля

Для хорошого врожаю грунт має бути багатий на мінеральні елементи, що рідко відбувається після того, як на ділянці росла картопля. Проте часник та цибуля - досить невибагливі і посухостійкі рослини.

Що не можна саджати після картоплі

Попри те, що вміст поживних речовин в землі, де росла картопля, може бути достатнім для деяких рослин, вони навряд дадуть хороший врожай.

Пасльонові

Пасльонові, до яких належить і картопля, страждають від однакових шкідників та хвороб. Зокрема від фітофторозу та колорадського жука.

Цієї причини не варто саджати після картоплі ці рослини:

помідори;

будь-які види перцю;

баклажани;

пепіно (динна груша);

тютюн.

Помідори не слід саджати після картоплі (ілюстративне фото: Freepik)

Суниця і полуниця

Не рекомендують вирощувати після картоплі ці солодкі садові ягоди, адже вони можуть постраждати від ведмедки та дротяника. Щоб отримати врожай полуниці та суниці, саджати її на ділянці після картоплі можна лише через 3 роки, провівши сівозміну.