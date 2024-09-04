Посадіть ці 5 цибулин квітів зараз для розкішного цвітіння навесні

Коли літо добігає кінця, для любителів зелених насаджень настає час планувати весняні сади. З вересня по листопад ґрунт ще достатньо теплий, щоб висаджувати цибулинні, і у них є достатньо часу, щоб вкоренитися до настання зими.

Про те, цибулини яких квітів можна посадити в вересні, щоб вони проросли навесні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Mirror .

Тюльпани

Тюльпани (фото: Freepik)

Тюльпани з їхніми ніжними пастельними відтінками забарвлення легко вирощуються і витримують прохолоду, що робить їх ідеальними для осінніх садів.

Ці квіти розквітають на добре дренованому ґрунті, якщо отримують багато сонячного світла, хоча можуть впоратися і з невеликим затіненням. Після посадки тюльпани потребують значного поливу, щоб зволоження сприяло їхньому росту.

Однак садівники повинні бути обережними, оскільки надмірний полив може призвести до появи хвороб, плісняви та гниття. У прохолодному кліматі цибулинки тюльпанів можна одразу висадити у відкритий ґрунт.

Гіацинти

Гіацинти (фото: Freepik)

Гіацинти - це запашні квіти, які додають яскравих барв у будь-який сад. Вони доступні у різних відтінках, включно з фіолетовим, синім, рожевим та навіть жовтим.

Гіацинти полюбляють сонячне проміння і відсутність вітру, проте погано почуваються в тіні. Як зазначає ботанік Ендрю Гомонд, найкращий час для посадки гіацинтів у ґрунт - приблизно за місяць до перших заморозків.

Алліум

Алліум (фото: Freepik)

Квіти алліуму, декоративної цибулі, розпускаються наприкінці весни та на початку літа, сигналізуючи про настання потепління. Відомі своїм темно-фіолетовим або білим цвітінням, вони є чудовими рослинами для приваблювання бджіл до саду.

Ці квіти можуть виростати досить великими, тому цей аспект слід враховувати перед посадкою. Крістіна Метьюз, ідейний натхненник "The Flower Lady", вважає, що ідеальний час для посадки алліуму - осінь, обираючи яскраво освітлені ділянки.

Оскільки алліуми належать до сімейства цибулевих, вони люблять сонячне світло і добре дренований ґрунт.

Гіацинтоїдес

Гіацинтоїдес (фото: Freepik)

Гіацинтоїдес - це тендітні квіти, схожі на дзвіночки, зазвичай ростуть у лісах. Вони не тільки додають садам яскравого глибокого синього відтінку, але й забезпечують ранні джерела їжі для комах-запилювачів, таких як бджоли.

Оптимальне місце для посадки гіацинтоїдесів - півтінь, в ідеалі - під деревами. Найкраще вони ростуть, коли їх висаджують з мульчею, що повторює опале листя на лісовій підстилці.

Нарциси

Нарциси (фото: Freepik)

Нарциси - це квінтесенція весняного цвітіння, яка без особливих зусиль додасть життя та барв у будь-який сад. Вони неймовірно прості у вирощуванні, саме тому їх так люблять садівники.

Для досягнення найкращих результатів нарциси слід висаджувати там, де вони будуть грітися в променях післяобіднього сонця або насолоджуватися легкою тінню, наприклад, під деревом або уздовж садових бордюрів.

Брук Клаусінг, архітекторка і засновниця компанії "Brook Landscape", рекомендує висаджувати нарциси восени, в ідеалі - за два-чотири тижні до перших заморозків.

Чим більша цибулина нарциса - тим краще. Також переконайтеся, що вона знаходиться щонайменше на 7,5 см під землею.