Что можно посадить после картофеля, чтобы принести пользу огороду

Когда после картофеля нужно сажать другие растения

Картошку советуют сажать на одном участке не более двух лет подряд, а после этого обязательно проводить севооборот - то есть высаживать на этом месте другую культуру.

Это связано с тем, что, несмотря на прикормку растений и внесение удобрений, за определенное время почва все равно беднеет, теряя плодородные свойства. А урожай в этом случае каждый год будет меньше, с более мелкими картофелинами.

Впрочем, на содержание питательных веществ и кислот в земле могут оказывать положительное влияние растения. Поэтому, чтобы сохранить урожайность, на место, где два года рос картофель, нужно посеять другую культуру.

Картошку в то же время рекомендуют посадить на участке, где до этого росли такие овощи:

тыква;

патиссон;

морковь;

свекла;

огурцы;

кабачки;

петрушка.

После чего сажать картошку (иллюстративное фото: Freepik)

Что можно сажать после картофеля

Кусты картофеля удачно угнетают сорняки, а органические удобрения, которые вносятся во время вызревания клубней, достаточно обогащают почву для выращивания многих других растений.

Злаковые культуры

Злаковые, среди которых обычно выбирают овес и рожь, высаживают в качестве сидератов. Кроме того, такая культура уничтожает патогенный грибок.

Сеять злаковую культуру после картофеля советуют перед началом заморозков. Тогда участок будет обогащен питательными компонентами к весне.

Крестоцветные овощи

Лучше всего после картофеля растут хрен, репа и редис. А вот для выращивания капусты после картофеля почва может содержать недостаточное количество питательных веществ.

Поэтому перед этим, чтобы восстановить уровень нужных элементов, лучше засеять участок рожью или клевером.

Зелень

Зелень не нуждается во внесении минеральных удобрений в почву перед посадкой. Поэтому, чтобы посадить фенхель, рукколу, укроп и салат, достаточно тщательно разрыхлить и увлажнить землю перед тем, как сеять семена.

Тыквенные культуры

Лучше всего будут чувствовать себя на участке после картофеля патиссоны и кабачки, давая неплохой урожай.

Однако тыквы и огурцы сажать на участок после картофеля можно только после фацелии или ржи. Иначе овощи могут пострадать от ризотониоза.

Тыквы нужно сажать через год после картофеля (иллюстративное фото: Freepik)

Бобовые культуры

Бобовые также высаживают в качестве сидератов осенью. Ведь стебли этих растений содержат фосфор и калий.

Кроме того, бобовые поглощают из воздуха азот, благодаря чему уровень полезных веществ в почве постепенно восстанавливается.

Чеснок и лук

Для хорошего урожая почва должна быть богата минеральными элементами, что редко происходит после того, как на участке рос картофель. Однако чеснок и лук - достаточно неприхотливые и засухоустойчивые растения.

Что нельзя сажать после картофеля

Несмотря на то, что содержание питательных веществ в земле, где рос картофель, может быть достаточным для некоторых растений, они вряд ли дадут хороший урожай.

Пасленовые

Паслен, к которым относится и картофель, страдают от одинаковых вредителей и болезней. В частности, от фитофтороза и колорадского жука.

Этой причине не стоит сажать после картофеля эти растения:

помидоры;

любые виды перца;

баклажаны;

пепино (дынная груша);

табак.

Помидоры не следует сажать после картофеля (иллюстративное фото: Freepik)

Земляника и клубника

Не рекомендуют выращивать после картофеля эти сладкие садовые ягоды, ведь они могут пострадать от медведки и проволочника. Чтобы получить урожай клубники и земляники, сажать ее на участке после картофеля можно только через 3 года, проведя севооборот.