Що можна і не можна робити батькам, якщо дитина стала жертвою кібербулінгу

Що робити батькам, якщо дитину цькують в інтернеті

"Усі батьки бажають найкращого для своєї дитини і їм здається, що вони завжди діють в інтересах дітей. Та не всі слова та дії дорослих підтримують та допомагають розв'язувати проблему. Особливо, якщо це пов'язано з життям дитини в інтернеті", - пишуть експерти.

Вони діляться порадами, що можна і не можна робити у випадку цькування дитини в інтернеті.

Розкажіть дитині про загрози в інтернеті

Варто разом із дитиною обговорити загрози, які можуть очікувати її в онлайн світі. При цьому не варто забороняти користуватись смартфоном чи інтернетом.

Поважайте приватність дитини

Покажіть дитині, що ви поважаєте її приватність і разом поставте правильні налаштування у соціальних мережах. Не варто відбирати у дитини телефон і перевіряти, з ким вона переписується.

Завоюйте довіру дитини

Дитина має знати, що раптом щось станеться, то вона може звернутись до вас за допомогою чи порадою. Скажіть їй, що якщо її щось тривожить - ви поряд, щоб поговорити. Не варто казати, що то все дрібниці і неважливі речі, щоб ними перейматися.

Підтримуйте дитину

Варто показати дитині, що ви її підтримаєте навіть при найгіршому сценарії. Запевніть її, що нічого не може статися жахливого, якщо ви поряд. Не варто сварити за те, що вона була не уважна, або зробила щось не так.

Якщо ви зрозуміли, що ваша дитина піддається цькуванню у мережі, варто звернутись за безкоштовною консультацією на сайті психологічної підтримки Поруч.