Что можно и нельзя делать родителям, если ребенок стал жертвой кибербуллинга

Что делать родителям, если ребенка "травят" в интернете

"Все родители желают лучшего для своего ребенка и им кажется, что они всегда действуют в интересах детей. Но не все слова и действия взрослых поддерживают и помогают решать проблему. Особенно если это связано с жизнью ребенка в интернете", - пишут эксперты.

Они делятся советами, что можно и нельзя делать в случае "травли" ребенка в интернете.

Расскажите ребенку об угрозах в интернете

Следует вместе с ребенком обсудить угрозы, которые могут ожидать его в онлайн мире. При этом не следует запрещать пользоваться смартфоном или интернетом.

Уважайте конфиденциальность ребенка

Покажите ребенку, что вы уважаете его конфиденциальность и вместе поставьте правильные настройки в социальных сетях. Не стоит отбирать у ребенка телефон и проверять, с кем он переписывается.

Завоюйте доверие ребенка

Ребенок должен знать, что вдруг что-нибудь произойдет, то он может обратиться к вам за помощью или советом. Скажите ей, что если его что-то тревожит - вы рядом, чтобы поговорить. Не стоит говорить, что это все мелочи и неважные вещи, чтобы о них беспокоиться.

Поддерживайте ребенка

Стоит показать ребенку, что вы его поддержите даже при самом плохом сценарии. Убедите его, что ничего не может произойти ужасного, если вы рядом. Не стоит ругать его за то, что он был не внимательным или сделал что-то не так.

Если вы поняли, что ваш ребенок подвергается травле в сети, следует обратиться за бесплатной консультацией на сайте психологической поддержки "Поруч".