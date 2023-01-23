Что нельзя говорить ребенку во время еды: список запрещенных фраз

Еда - это энергия, и не только витаминная, но и душевная. Иногда именно завтраки, обеды и ужины становятся стрессом для детей. Все из-за "звукового сопровождения" семьи, стремящейся любым способом накормить ребенка.

Об этом сообщила диетолог Людмила Паламарчук в Instagram .

Какие фразы не должен слышать ребенок во время еды

Тарелку нужно оставить пустой!

Эксперт говорит, что этого не нужно говорить ребенку. Ведь именно кому нужно и для чего, чтобы тарелку ребенок оставил пустой. Не следует заставлять ребенка все съедать.

Ложечку за маму, ложечку за папу

Нужно чтобы ребенок ел столько, сколько хочет, не обременяйте его чувством вины.

Смотри, какой Ваня молодец, так хорошо ест

Ребенку будет неприятно, когда его будут сравнивать с кем-то.

Смотри, самолетик полетел

Диетолог рассказала, что стоит, чтобы ребенок был сосредоточен на еде, не нужно его дополнительно развлекать. Это грозит перееданием.

Ешь, мама так старалась, готовила для тебя

Важно помнить, что ребенок должен есть, потому что голоден, а не из чувства благодарности или вины.

Какой молодец! Все съел!

"А если не съел, то не молодец? Ребенок будет переедать, чтобы получить одобрение", - говорит диетолог.

Съешь суп, а потом конфету!

Так родители учат ребенка терпеть и есть "какую-то гадость", чтобы потом получить вознаграждение за мучения.

Ешь быстрее, потому что сейчас придет волк и все съест

Не нужно ребенка пугать. Есть нужно медленно, хорошо пережевывая.

Доешь этот кусок, а то жалко выбрасывать

Лучше накладывать ребенку меньшую порцию, тогда будет просить добавки.

Хватит есть, а то брюки порвутся

Такие насмешки приведут к тому, что ребенок не будет вам доверять, но меньше есть не станет.

Ой не будет из тебя балерины

По словам специалиста, когда в подростковом возрасте тело начинает меняться, ребенку нужно время, чтобы принять себя. Все изречения по поводу его внешности очень болезненны для него.

Посмотри, какая Оля худенькая, вероятно не ест бутербродов на ночь, как ты

Во время таких слов ребенок слышит: "Ты некрасивый, ты мне не нравишься, я тебя не люблю, хочу, чтобы ты был как Оля". Родителям следует думать о том, что они говорят ребенку.

Что говорить во время еды

Диетолог Людмила Паламарчук советует лучше ничего не говорить. Прививайте хорошие пищевые привычки своим примером, а не манипуляциями.

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