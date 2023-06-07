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Що не можна готувати на сковорідці з антипригарним покриттям, щоб не пошкодити її

Що не можна робити з антипригарними сковорідками (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сковорідки з антипригарним покриттям є майже на кожній кухнях. Вони стали дуже популярними, адже після готування за ними не потрібен особливий догляд. Зокрема, деякі продукти не можна готувати на пательні, що не пошкодити її.

Про це пише SantePlus.

Цитрусові та помідори

Кислі продукти можуть пошкодити антипригарне покриття, тому краще не готувати їх на такій сковорідці. Не варто смажити помідори чи додавати лимонний сік під час готування.

Стейк

Часто усі допускають головну помилку - готують на антипригарній поверхні м’ясо. Однак, варто знати, що для правильного прожарювання стейка потрібна висока температура. А такі сковорідки не можна використовувати на сильному вогні.

Соуси

Соуси не можна готувати на антипригарних поверхнях, адже вони можуть карамелізуватися та прилипати. В результаті сковорідка пошкодиться.

Запіканки

Деякі антипригарні сковорідки можна використовувати для приготування їжі в духовці. Однак, варто бути обережними і перевіряти інструкції виробника.

Зазвичай це вказано на звороті виробу.

Правильне зберігання

При неправильному зберіганні виникає серйозний ризик пошкодження антипригарного покриття. Такий посуд повинна зберігатися окремо і бути захищена від контактів з гострими і ріжучими предметами.

Не зберігайте їжу в сковороді

Ніколи не ставте сковороду в холодильник - низькі температури можуть завдати їй шкоди. Завжди перекладайте залишки їжі в пластикові контейнери, які підходять для зберігання їжі.

Рані ми повідомляли, на грилі чи сковорідці небезпечніше смажити їжу.

Також ми писали, що робити зі сковорідкою, до якої все прилипає.

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