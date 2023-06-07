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Что нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием, чтобы не повредить ее

Что нельзя делать с антипригарными сковородками (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сковородки с антипригарным покрытием есть почти на каждой кухнях. Они стали очень популярными, ведь после приготовления за ними не требуется особого ухода. В частности, некоторые продукты нельзя готовить на сковороде, что не повредит ее.

Об этом пишет SantePlus.

Цитрусовые и помидоры

Кислые продукты могут повредить антипригарное покрытие, поэтому лучше не готовить их на такой сковороде. Не следует жарить помидоры или добавлять лимонный сок во время приготовления.

Стейк

Часто все допускают главную ошибку - готовят на антипригарной поверхности мясо. Однако следует знать, что для правильной прожарки стейка нужна высокая температура. А такие сковородки нельзя использовать на сильном огне.

Соусы

Соусы нельзя готовить на антипригарных поверхностях, ведь они могут карамелизироваться и прилипать. В результате сковорода повредится.

Запеканки

Некоторые антипригарные сковородки можно использовать для приготовления пищи в духовке. Однако следует быть осторожными и проверять инструкции производителя.

Обычно это указано на обороте изделия.

Правильное хранение

При неправильном хранении возникает серьезный риск повреждения антипригарного покрытия. Такая посуда должна храниться отдельно и быть защищена от контактов с острыми и режущими предметами.

Не храните пищу в сковороде

Никогда не ставьте сковороду в холодильник - низкие температуры могут нанести ей вред. Всегда перекладывайте остатки пищи в пластиковые контейнеры, подходящие для хранения пищи.

Ранее мы сообщали, на гриле или сковороде опаснее жарить пищу.

Также мы писали, что делать со сковородкой, к которой все прилипает.

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