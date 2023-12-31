Что нельзя давать щедровникам и засевальникам, чтобы не навлечь беду
Щедровники по новому стилю будут ходить поздравлять украинцев с праздниками на Щедрый вечер - 31 декабря, а засевальники - 1 января утром. Издавна эти обряды должны были призывать в дом хозяина благополучие и счастье, способствовать щедрому урожаю в следующем году. Но, чтобы пожелания сбылись, нужно хорошо отблагодарить щедровников и засевальников.
О том, что можно и нельзя давать, детям сообщает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт Википедия.
Что нельзя давать щедровникам и засевальникам
Издавна считалось, что все, что будут желать щедровники и посевальники, будет сбываться. А вот если они не придут в дом хозяина, то это плохой знак. Именно поэтому так важно хорошо вознаградить детей, чтобы они захотели прийти и на следующий год пожелать добра и счастья этой семье.
Традиционно щедровникам и посевальникам давали баранки, сладости, яблоки или орехи. Уже позже стали давать деньги. Сейчас считается, что не стоит давать слишком мелкие купюры или монеты, потому что это свидетельствует о низком финансовом статусе хозяина или еще хуже - о скупости.
Если же кроме денежного вознаграждения, хотите угостить щедровников сладостями, то не стоит давать пончики, которые уже потеряли первую свежесть. А также - леденцы, потому что они предвещают, что следующий год будет сложным. А еще - современные дети обычно не любят такие конфеты.
В случае, если угощаете детей яблоками, мандаринками или орехами, нужно выбрать только лучшие плоды. На них точно не должно быть признаков гнили или других повреждений. Иначе хозяин не только опозорится, но и назовет неурожай на следующий год.
Также в некоторых регионах на Щедрый вечер под запрет попадает выпечка с маком. То есть ее есть можно, а вот угощать кого-то ею или даже вслух вспоминать слово "мак" не стоит. В народе верили, что так человек будет иметь проблемы с вшами в следующем году.
Отметим, что нельзя на праздник заметать зерно, которым посевали на Новый год. Также его запрещено выбрасывать, через несколько дней его нужно скормить домашним животным или отдать птицам.
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