Що категорично не можна дарувати на свята: такі речі приносять нещастя

На свята всі люди обожнюють подарунки - такий жест уваги розцінюється, як доказ любові і турботи. Однак, далеко не всі подарунки є безпечними, адже деякі з них можуть принести нещастя.

Які речі не можна дарувати - читайте на Styler нижче .

Взуття

Заборонено дарувати домашні капці та туфлі. Повір’я свідчить, що подібні подарунки обіцяють хворобу, важкі часи та багато випробувань.

Однак, якщо саме дружина подарувала взуття чоловікові, то це до довгого та щасливого подружнього життя.

Головні убори

У процесі вибору головного убору категорично не можна приміряти на собі річ. Інакше це може спричинити сварку з людиною, якій вручається цей подарунок.

Годинник

Наші предки вірили, що подарований годинник збиває біологічні ритми та відбирає у людини роки життя.

Гаманець та сумка

Якщо такі подарунки дарувати порожніми, то вони можуть стати причиною відсутності грошей в одержувача. Обов'язково потрібно покласти в гаманець або сумку кілька грошових купюр або монет, і тоді вони будуть притягувати гроші.

Посуд

Будь-які предмети побуту - питання індивідуальних переваг, тому, згідно з етикетом, їх краще не дарувати. Існує думка, що порожній посуд може стати причиною духовної і матеріальної бідності. Тому якщо вже ви твердо вирішили подарувати людині каструлю - покладіть в неї монетку.

Браслети

Якщо подарований аксесуар порветься, то люди між собою посваряться. У разі, коли ланцюжок або браслет вам дарує кохана людина - втрата вироби попереджає про зраду.