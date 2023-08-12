Що може статись, якщо робити манікюр в салоні: список небезпек

Видалення наростів

Зокрема, на руках нерідко доводиться боротися з такою проблемою. Все тому, що не дуже досвідчені майстри можуть прийняти бородавку за мозоль або просто надто щільний натоптиш.

Утворення можуть зрізати, не замислюючись, яку шкоду завдають організму.

Неакуратне обрізання кутикули

Абсолютно всі майстри обрізають кутикули на нігтях, але існує велика ймовірність занести інфекцію. До того ж важливо, аби майстер ретельно дезінфікував інструменти.

Жовті нігті

Жовті нігті можуть бути наслідком неправильно виконаного манікюру. У салоні можуть використовувати неякісний гель-лак або просто економити на базі, яка просто необхідна перед нанесенням активного кольору, особливо якщо йдеться про червоний колір лаку.

Важливо пам'ятати, що позбутися жовтизни нігтів не завжди просто.

На що звернути увагу під час відвідування салону

При відвідуванні салону насамперед необхідно звертати увагу на санітарно-гігієнічний стан приміщення. Зовнішній вигляд і робоче місце майстра свідчать про те, наскільки в цьому закладі дотримуються вимог санітарних норм.

Перш з все, майстер має обов’язково продезінфікувати руки клієнту та собі, навіть якщо працює в рукавичках. Адже у попереднього клієнта могли бути порізи на руках.

Пилочка, якою роблять манікюр, в ідеалі має бути одноразовою. Неприпустимо, коли однією пилочкою роблять манікюр усім відвідувачам.

Важливо, щоб всі інструменти були повністю з металу. До того ж після стерилізації інструменти повинні зберігатися в спеціальних крафт-пакетах, розкривати які майстер повинен тільки у присутності клієнта.

Також не соромтеся запитати у майстра, які етапи дезінфекції та знезараження пройшли інструменти.

Для того, щоб заразитися гепатитом С, досить невеликої ранки, причому хвороба може роками не проявляти себе. А грибок вражає нігтьову пластину, змінюючи її рельєфність, і якщо вчасно не провести належне лікування, то інфекція може проникнути в самі тканини.