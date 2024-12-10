Що ми гуглили в 2024 році? Google назвав топ-запити українців

Компанія Google опублікувала щорічний звіт про найпопулярніші пошукові запити в Україні за 2024 рік. Ці дані дають унікальну можливість зрозуміти, що найбільше цікавило нас протягом року, що минає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в офіційному блозі Google.
Список запитів 2024 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд.
Найпопулярніші запити:
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
Пішли назавжди:
Питання: "Що таке?":
Покупка:
Фільм:
Зазначимо, що минулого року своє відображення в пошукових запитах українців знайшли війна, енергетична криза та соціальні зміни.
Так, найпопулярнішими пошуковими запитами українців у 2023 році стали "Карта повітряних тривог", "Графік відключення світла" та "Пригожин". Також серед трендових запитів були Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.
Серед персон найбільший інтерес викликали Міністр оборони Рустем Умєров, Спартак Суббота, Олександр Усик, Кирило Буданов та Ірина Фаріон. А щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про Євгена Пригожина, Ніну Матвієнко та Дениса Монастирського.
У категорії "Фільми" лідирували "Оппенгеймер", "Аватар 2: Шлях води", "Барбі", українська анімація "Мавка", а також трагікомедія Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Телевізійні ж вподобання українців змістилися у бік серіалів "Венздей", "Гарний лікар", "Будиночок на щастя", "Відьмак" та турецьких драм "Криваві квіти" та "Зимородок".
Серед покупок лідирували калій йодид, генератор, онлайн квитки на Укрзалізницю, нова модель iPhone та повербанк. А ще у 2023 році українські користувачі часто гуглили гепатит А, ХАМАС, РЕБ і намагалися з'ясувати значення слів "Редан", "Макеба" та "ІПСО".
Раніше був названий найсексуальніший чоловік 2024 року за версією журналу People.