"Карта тривог" та "Графік відключення світла": що шукали українці в Google у 2023 році

Google представив підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2023 рік. Українців здебільшого цікавили теми, пов’язані з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Google.

За даними компанії, першу позицію посів запит "Карта повітряних тривог". На другому місці був запит "Графік відключення світла", а на третьому - Пригожин. Також серед трендових запитів року - Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів міністр оборони України Рустем Умєров. Українці також цікавилися такими людьми, як Спартак Суббота, Олександр Усик, Кирило Буданов та Ірина Фаріон.

Щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про керівника російських найманців Євгена Пригожина, співачку Ніну Матвієнко та міністра внутрішніх спав Дениса Монастирського.

Інші категорії

У категорії "Фільми" у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", що розповідає про історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера. Також в першій десятці - "Аватар 2: Шлях води", українська анімація "Мавка", найкасовіший фільм року у світі "Барбі" та трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

Серед телевізійних серіалів лідером став серіал "Венздей". Крім того, українці цього року шукали нові сезони серіалів "Гарний лікар", "Будиночок на щастя" та "Відьмак", а також турецькі драматичні серіали "Криваві квіти" та "Зимородок".

У категорії "Покупка року" українці більше всього цікавилися, де купити калій йодид. Також серед топових запитів щодо покупок - лідер минулого року генератор, онлайн квитки на "Укрзалізницю", нова модель iPhone та повербанк.

У 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів "Редан", "Макеба" та "ІПСО".