Что мы гуглили в 2024 году? Google назвал топ-запросы украинцев

Компания Google опубликовала ежегодный отчет о самых популярных поисковых запросах в Украине за 2024 год. Эти данные дают уникальную возможность понять, что больше всего интересовало нас в течение уходящего года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном блоге Google.
Список запросов 2024 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так.
Самые популярные запросы:
Персона, интерес к которой рос больше всего:
Ушли навсегда:
Вопрос: "Что такое?":
Покупка:
Фильм:
Отметим, что в прошлом году свое отражение в поисковых запросах украинцев обнаружили война, энергетический кризис и социальные изменения.
Так, самыми популярными поисковыми запросами украинцев в 2023 году стали "Карта воздушных тревог", "График отключения света" и "Пригожин". Среди трендовых запросов также были Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.
Среди персон наибольший интерес вызвали Министр обороны Рустем Умеров, Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.
В категории "Фильмы" лидировали "Оппенгеймер", "Аватар 2: Путь воды", "Барби", украинская анимация "Мавка", а также трагикомедия Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Телевизионные же предпочтения украинцев сместились в сторону сериалов "Венздей", "Хороший врач", "Домик на счастья", "Ведьмак" и турецких драм "Кровавые цветы" и "Зимородок".
Среди покупок лидировали калий йодид, генератор, онлайн билеты на "Укрзалізницю", новая модель iPhone и повербанк. А еще в 2023 году украинские пользователи часто гуглили гепатит А, ХАМАС, РЭБ и пытались выяснить значение слов Редан, Макеба и ИПСО.
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