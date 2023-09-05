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Що має насторожити під час розмови з сімейним лікарем: це важливо знати

Як зрозуміти, що ваш сімейний лікар не досвідчений (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Не варто вірити нікому, окрім лікарів, у питаннях здоров’я. Однак, разом з тим, не всім лікарям можна довіряти. Варто знати, на що звернути увагу під час розмови з медиком.

Про це повідомили на медичній платформі "Бережи себе" в Telegram.

Що варто знати

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що у спілкуванні з будь-якою новою людиною, так і при взаємодії з медичним спеціалістом на консультації можна помітити деталі, які насторожують. 

Уже протягом першої розмови-знайомства цілком доцільно спитати про ставлення лікаря до вакцинації. Це чи не найкраще говорить про його кваліфікацію.

Наразі щеплення є найкращим способом захисту від кількох десятків інфекційних хвороб. Можна дискутувати про оптимальні графіки, виробників, нові розробки, але заперечувати необхідність вакцинації гарний спеціаліст не може.

Профілактика інфекцій - це основне, що має забезпечити вам сімейний лікар. Якщо лікар буде розповідати міфи про аутизм від щеплень, "навантаження" для імунітету чи непотрібність вакцин взагалі - це має насторожити.

Які ліки призначати лікар не повинен

Призначати гомеопатичні препарати адекватний лікар не може.

Гомеопатія не працює ніколи і за жодних станів, адже не містить діючих речовин. Якщо захворювання не серйозне, або ж скарги викликані тривожністю, то гомеопатичні засоби можуть слугувати в якості плацебо.

Тобто людина, яка їх приймає, навіює собі впевненість в позитивному ефекті - і їй дійсно може стати легше. Однак, при хворобах застосування гомеопатії призводить до оманливих надій, втрати дорогоцінного часу та грошей.

Також противірусних препаратів від ГРВІ не існує, так само як і загальнозміцнюючих ліків "для імунітету".

Це все так звані "фуфломіцини" - засоби, що не діють. Банальні респіраторні вірусні захворювання проходять самостійно за кілька днів, деякі прояви можуть тривати кілька тижнів. Але різноманітні "противірусні" в цьому випадку впливають лише на гаманець.

Чого має дотримуватись лікар

Базові правила взаємодії з пацієнтом, яких лікар має дотримуватися при наданні медичної допомоги:

  • Приватність - консультація має проходити наодинці, без сторонніх осіб, без можливості для будь-кого іншого зайти в кабінет
  • Конфіденційність - мова про збереження лікарської таємниці, адже ви надаєте лікарю дуже персональну інформацію
  • Уважність - нерідко лікарі перебивають пацієнтів вже за 10-15 секунд після початку розповіді. Це негативно впливає на побудову довіри та комфортної атмосфери
  • Зрозуміле пояснення всіх діагностичних процедур. Лікар має чітко розповісти, що саме і для чого ви прийматимете, якого ефекту очікувати та коли звернутися на повторний прийом

Зверхнє ставлення до пацієнтів - ще один червоний прапорець, присутній у багатьох лікарів, особливо старшого віку. Найкращий тип співпраці - це рівне партнерство з лікарем, де обидві сторони мають певні функції та відповідальність.

Чи можна отримати допомогу без декларації

Важливо пам'ятати, що усім гарантована безкоштовна невідкладна медична допомога в ситуаціях, що загрожують життю. Також, за необхідності термінової операції вам не потрібно отримувати скерування на неї - такі випадки покриваються програмою медичних гарантій у лікарнях, які уклали договори з Національною службою здоров’я України. 

Якщо ж мова про планові консультації та лікування, як амбулаторне, так і стаціонарне, то отримати такі послуги можна на платній основі в комунальних та приватних медичних закладах.

Багато клінік співпрацюють зі страховими компаніями. Також сімейні лікарі в деяких закладах можуть працювати за принципом платних консультацій, якщо ви, з певних причин, не бажаєте оформлювати декларацію.

Раніше ми повідомляли, чи повинен приїжджати сімейний лікар додому до пацієнта.

Також ми писали, чи може сімейний лікар цілодобово виписувати довідки про смерть.

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