Что должно насторожить при разговоре с семейным врачом: это важно знать

Что следует знать

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что в общении с любым новым человеком, так и при взаимодействии с медицинским специалистом на консультации можно заметить настораживающие детали.

Уже в течение первого разговора-знакомства вполне целесообразно спросить об отношении врача к вакцинации. Это лучше всего говорит о его квалификации.

Сейчас прививка является лучшим способом защиты от нескольких десятков инфекционных болезней. Можно дискутировать об оптимальных графиках, производителях, новых разработках, но отрицать необходимость вакцинации хороший специалист не может.

Профилактика инфекций - это основное, что должен обеспечить вам семейный врач. Если врач будет рассказывать мифы об аутизме от прививок, "нагрузке" для иммунитета или ненужности вакцин вообще - это должно насторожить.

Какие лекарства назначать врач не должен

Назначать гомеопатические препараты адекватный врач не может.

Гомеопатия не работает никогда и ни при каких состояниях, ведь не содержит действующих веществ. Если заболевание не серьезное, или жалобы вызваны тревожностью, то гомеопатические средства могут служить в качестве плацебо.

То есть человек, который их принимает, внушает себе уверенность в положительном эффекте - и ему действительно может стать легче. Однако, при болезнях применения гомеопатии приводит к обманчивым надеждам, потере драгоценного времени и денег.

Также противовирусных препаратов от ОРВИ не существует, равно как и общеукрепляющих лекарств "для иммунитета".

Это все так называемые "фуфломицины" - бездействующие средства. Банальные респираторные вирусные заболевания проходят самостоятельно через несколько дней, некоторые проявления могут длиться несколько недель. Но разнообразные "противовирусные" в этом случае влияют только на кошелек.

Чего должен придерживаться врач

Базовые правила взаимодействия с пациентом, которых врач должен соблюдать при оказании медицинской помощи:

Приватность - консультация должна проходить наедине, без посторонних лиц, без возможности для кого-либо другого зайти в кабинет

Конфиденциальность - речь о сохранении врачебной тайны, ведь вы предоставляете врачу очень персональную информацию

Внимательность - нередко врачи перебивают пациентов уже через 10-15 секунд после начала рассказа. Это негативно влияет на построение доверия и комфортной атмосферы.

Понятное объяснение всех диагностических процедур. Врач должен четко рассказать, что именно и для чего вы будете принимать, какого эффекта ожидать и когда обратиться на повторный прием

Пренебрежительное отношение к пациентам - еще один красный флажок, присутствующий у многих врачей, особенно старшего возраста. Лучший тип сотрудничества - это равное партнерство с врачом, где обе стороны имеют определенные функции и ответственность.

Можно ли получить помощь без декларации

Важно помнить, что всем гарантирована бесплатная неотложная медицинская помощь в ситуациях, угрожающих жизни. Также при необходимости срочной операции вам не нужно получать направление на нее - такие случаи покрываются программой медицинских гарантий в больницах, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Если же речь идет о плановых консультациях и лечении, как амбулаторном, так и стационарном, то получить такие услуги можно на платной основе в коммунальных и частных медицинских учреждениях.

Многие клиники сотрудничают со страховыми компаниями. Также семейные врачи в некоторых заведениях могут работать по принципу платных консультаций, если вы по определенным причинам не желаете оформлять декларацию.