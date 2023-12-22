Що не любить ваша підшлункова. Не робіть з нею ці речі на свята

Що не любить підшлункова

Алкоголь

Жирна їжа

Ковбасні вироби

Солодощі

Цукор

Переїдання

"Або голодування, а потім з'їсти все підряд, харчові зриви. Якщо довго самому приймати протизапальні, важкі антибіотики. Друге: нерви, стрес, спазми, протоки від спазмів, вона починає сама себе переварювати", - говорить фахівець.

Як собі можна допомогти

Юрій Габорець дав мінімальну пораду, як допомогти собі при проблемах з підшлунковою залозою.

При спазмі можна прийняти ношпу або дуспалатілн. При важкості після їди - креон, 10 тисяч одиниць після їди, щоб переварити.

"Якщо все одно стоїть, то краще промити шлунок, пів літра теплої води, викликати рвоту і два тижні посидіти на дієті 5А. Гострий панкреатит, може розвитися за 30 хвилин (особливо, коли алкоголь плюс сауна). Може бути панкреонекроз. Якщо вціліє хоча б частинка підшлункової, то вона відновиться, а якщо вся, то прогноз один", - попереджає лікар.

Він радить при сильних болях не займатися самолікуванням, а одразу звертатися за допомогою до професіоналів.