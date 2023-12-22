UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що не любить ваша підшлункова. Не робіть з нею ці речі на свята

Від чого болить підшлункова на свята (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Святкові застілля та купа різноманітної їжі та розваг можуть негативно вплинути на стан вашої підшлункової залози. Багато хто після Різдва або Нового року скаржиться, що вона починає "барахлити".

Що не любить підшлункова та як не "вбити" її на свята, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис доктора Юрія Габорця в Instagram.

Що не любить підшлункова

  • Алкоголь
  • Жирна їжа
  • Ковбасні вироби
  • Солодощі
  • Цукор
  • Переїдання

"Або голодування, а потім з'їсти все підряд, харчові зриви. Якщо довго самому приймати протизапальні, важкі антибіотики. Друге: нерви, стрес, спазми, протоки від спазмів, вона починає сама себе переварювати", - говорить фахівець.

Як собі можна допомогти

Юрій Габорець дав мінімальну пораду, як допомогти собі при проблемах з підшлунковою залозою.

При спазмі можна прийняти ношпу або дуспалатілн. При важкості після їди - креон, 10 тисяч одиниць після їди, щоб переварити.

"Якщо все одно стоїть, то краще промити шлунок, пів літра теплої води, викликати рвоту і два тижні посидіти на дієті 5А. Гострий панкреатит, може розвитися за 30 хвилин (особливо, коли алкоголь плюс сауна). Може бути панкреонекроз. Якщо вціліє хоча б частинка підшлункової, то вона відновиться, а якщо вся, то прогноз один", - попереджає лікар.

Він радить при сильних болях не займатися самолікуванням, а одразу звертатися за допомогою до професіоналів.

Читайте РБК-Україна в Google News
желудокЗдорове харчування