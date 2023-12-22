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Что не любит ваша поджелудочная. Не делайте с ней эти вещи на праздники

От чего болит поджелудочная на праздники (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Праздничные застолья и куча разнообразной пищи и развлечений могут негативно отразиться на состоянии вашей поджелудочной железы. Многие после Рождества или Нового года жалуются, что она начинают "барахлить".

Что не любит поджелудочная и как не "убить" ее на праздники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение доктора Юрия Габорца в Instagram.

Что не любит поджелудочная

  • Алкоголь
  • Жирная еда
  • Колбасные изделия
  • Сладости
  • Сахар
  • Переедание

"Или голодание, а потом съесть все подряд, пищевые срывы. Если долго самому принимать противовоспалительные, тяжелые антибиотики. Второе: нервы, стресс, спазмы, протоки от спазмов, она начинает сама себя переваривать", – говорит специалист.

Как себе можно помочь

Юрий Габорец дал минимальный совет, как помочь себе при проблемах с поджелудочной железой.

При спазме можно принять ношпу или дуспаталин. При тяжести после еды - креон, 10 тысяч единиц после еды, чтобы переварить.

"Если все равно стоит, то лучше промыть желудок, пол литра теплой воды, вызвать рвоту и две недели посидеть на диете 5А. Острый панкреатит, может развиться за 30 минут (особенно, когда алкоголь плюс сауна). Может быть панкреонекроз. Если уцелеет хотя б частичка поджелудочной, то она восстановится, а если вся, то прогноз один", - предупреждает врач.

Он советует при сильных болях не заниматься самолечением, а сразу обращаться за помощью к профессионалам.

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желудокЗдоровое питание