Что не любит ваша поджелудочная. Не делайте с ней эти вещи на праздники

Что не любит поджелудочная

Алкоголь

Жирная еда

Колбасные изделия

Сладости

Сахар

Переедание

"Или голодание, а потом съесть все подряд, пищевые срывы. Если долго самому принимать противовоспалительные, тяжелые антибиотики. Второе: нервы, стресс, спазмы, протоки от спазмов, она начинает сама себя переваривать", – говорит специалист.

Как себе можно помочь

Юрий Габорец дал минимальный совет, как помочь себе при проблемах с поджелудочной железой.

При спазме можно принять ношпу или дуспаталин. При тяжести после еды - креон, 10 тысяч единиц после еды, чтобы переварить.

"Если все равно стоит, то лучше промыть желудок, пол литра теплой воды, вызвать рвоту и две недели посидеть на диете 5А. Острый панкреатит, может развиться за 30 минут (особенно, когда алкоголь плюс сауна). Может быть панкреонекроз. Если уцелеет хотя б частичка поджелудочной, то она восстановится, а если вся, то прогноз один", - предупреждает врач.

Он советует при сильных болях не заниматься самолечением, а сразу обращаться за помощью к профессионалам.