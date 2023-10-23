Що купити для укриття вже сьогодні, щоб комфортно перечекати повітряні тривоги взимку

Що треба купити для укриття

Оскільки часто потреба спускатись в укриття виникає ввечері чи вночі, добре мати з собою необхідні речі для сну чи відпочинку. В такому випадку у нагоді стануть: надувний матрац, тепла ковдра, подушка. На платформі OLX вартість останніх складає 650, 459 та 320 грн, відповідно.

Під час повітряних тривог, щоб поспати в укритті, українці також користуються спальними мішками, їх приблизна вартість становить 1 299 грн.

Корисною покупкою стане також розкладний стілець, який на платформі можна купити за приблизно 1 150 грн.

Зауважимо, що найдовша повітряна тривога в Україні тривала понад 18 годин. Тож важливо в разі повторення бути готовими до тривалого перебування в укритті. Для цього варто підготувати запас їжі, що не псується та питної води.

В нагоді стануть консерви, сухе печиво, вафлі, сухарі або хлібці, туристичні набори для приготування їжі.

Згодитись також може металевий посуд, його медіанна ціна 220 грн, столові прилади (медіанна вартість 350 грн) або мультитул (медіанна ціна 640 грн).

Зважаючи на можливі блекаути, аби мати при собі заряджені телефон чи ноутбук для користування в укриттях і не тільки, згодяться ліхтарик (290 грн) та PowerBank (900 грн).

Звісно, незамінним товаром абсолютно у будь-яких обставинах, а особливо в екстремальних й потенційно небезпечних ситуаціях є аптечка. Її на OLX можна придбати за 1000 грн.