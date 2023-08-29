Що потрібно обов'язково купити на зиму вже у вересні: всі предмети цього списку вам точно знадобляться
Українці минулого року, побоюючись холодної зими у важких умовах, кинулися скуповувати все, що зможе значно полегшити життя. І справді, дуже багато предметів із цих списків виявилися неймовірно корисними.
Цього року прогнози на зиму поки не вселяють оптимізму і варто подбати, щоб ви та ваша родина мали все необхідне на випадок будь-яких форс-мажорів.
Що ж варто купити на зиму вже у вересні – читайте у матеріалі Styler.
Що знадобилося українцям минулої зими
У посту фахівця з маркетингу Євгена Шевченка, який він опублікував на Facebook, українці розповіли, які саме придбання минулого року допомогли їм пережити складну зиму.
- Дуже теплі спортивні костюми (купили всій родині) та електроковдри.
- Світлові іграшки для малюка.
- Світильники на батареях по всьому будинку.
- Різноманітні павербанки та шнури для роутера
- Термоси та термоспот
- Гірлянди на батарейках, газова туристична горілка, інвертор на 1 кВт.
- Генератор
- Великі свічки
- Балончик з міні-конфоркою
- Лампочка з USB під павербанк
- Павербанк для ноутбука
- Інтернет, який не залежить від електрики
- Інвертор з акумуляторами
- Настільні ігри
- Флісові пледи
- Ліхтарики всіх моделей та конфігурацій
- Термобілизна
- Коти та собаки
Загалом кожен виживав і зігрівався як міг під час багатогодинних відключень електроенергії по всій Україні.
Особистий досвід
Під час перших відключень електроенергії, які тривали від 10 до 18 годин, ми з донькою запаслися свічками та веселими гірляндами на батарейках.
Також зробили запас води, сублімованої їжі, приготували кілька маленьких ліхтариків і дістали з антресолі лампочку, яка тримає 4 години без підзарядки - її купили колись до війни як настільну, але потім прибрали через непотрібність.
Перші досліди багатогодинних чувань без електроенергії розкрили нам серйозніші проблеми. У будинку немає центрального опалення, тільки котел, газово-електричний.
А значить, при відключеннях світла, він ставав абсолютно марним агрегатом, тому що не міг опалювати житло та гріти воду. І єдина радість - газова плита, на якій можна зігріти їжу та чайник. І якій опалити 40 кв. метрів не можна.
У хід пішли спальні мішки, вовняні пледи, термобілизна, шкарпетки, гарячий чай та кіт. Інтернету немає, батарея комп'ютера витримує максимум 2-3 години. Телефони сідають дуже швидко.
Звичайні ручні ліхтарики та свічки - це добре, з ними можна пересуватися по будинку чи на вулиці. Але загалом, ці джерела світла дуже слабкі для виконання будь-якої домашньої роботи. Наприклад, приготувати з ними їжу - той ще квест, який закінчується порізами та опіками.
Я абсолютно не пошкодувала, що не стала купувати електропростирадло - воно теж було б непотрібним. А ось термобілизна та вовняні в'язані пледи зі шкарпетками виявилися дуже корисними.
І кіт справді за таких умов дуже корисний член сім'ї. По-перше, він чудове джерело тепла. А по-друге, гладити кота дуже корисно, це знімає стрес.
Що ж справді варто купувати на зиму
Ціни на початку осені на предмети першої необхідності ще будуть помірні, а отже, запасатися різними винаходами людства, які допоможуть вам пережити зиму, варто вже зараз. І зробити заявку провайдеру, який простягне вам інтернет, що не залежить від електрики - теж стоїть сьогодні.
Генератор, EcoFlow або інвектор чи хоча б безперебійник - це, що дозволить вам зарядити телефони, ноутбуки, книжки для читання та іншу дрібну оргтехніку.
При виборі апарату враховуйте свої потреби, тому що генератор не можна поставити у квартирі, а дорогий EcoFlow немає сенсу купувати тільки для заряджання ноутбука - спеціальний павербанк обійдеться в рази дешевше.
Лампи, гірлянди, будь-які світильники на батарейках, акумуляторах або USB - вони не зігріють, але не дадуть збожеволіти в непроглядній темряві. Свічки теж стануть у пригоді, особливо ті, які довго горять.
Термобілизна, теплі піжами, спортивні костюми, теплі шкарпетки – ці речі просто незамінні.
Теплі пледи, ковдри, спальники та навіть намети. Повірте, ви почнете все це використовувати одразу та одночасно, якщо у вашій квартирі стане близько +8 градусів тепла.
Налобний ліхтарик, кишенькові ліхтарики – саме налобний ліхтарик урятував нас минулої зими від підвищеного побутового травматизму.
Якщо у вас квартира з електричною плитою – маленьку туристичну плитку з балоном. Беріть лише сертифіковану та у перевіреного продавця. Також добре себе зарекомендували спеціальні туристичні спиртові свічки та навіть ноу-хау – свічки у бляшаних банках. На них можна зігріти кухоль води.
Якщо у вас приватний будинок або є зручний двір - вам знадобляться мангали. На них можна приготувати їжу, якщо електрики немає дуже довго.
Павербанки – чим більше, тим краще. Вони знадобляться вам абсолютно всі.
Термоси. По одному на кожного члена сім'ї + кілька для приготування їжі та один великий, запасний. Можна поставити термоспот, який довго триматиме тепло.
Запас води - краще поставити кілька упаковок і бутлів по 5 літрів у запечатаному вигляді.
Невеликий запас їжі, яку можна приготувати швидко – розчинні супи, каші, какао, гарячий шоколад, бульйони. Запас домашньої консервації та покупні консерви - м'ясні та рибні. Арахісова паста, варення, горіхи - для підтримки сил.
Запас батарейок, лампочок, сірників – можна порахувати, скільки вам потрібно на всі гаджети та закупити із запасом. Найкраще брати оптом.
Невелике радіо на батарейках – на випадок, якщо виникнуть проблеми зі зв'язком.
Вологі серветки, одноразовий душ у пакетах - якщо довго не буде гарячої води чи умов, щоб прийняти нормальний душ.
І ще – восени намагайтеся частину грошей тримати готівкою, тому що при перебоях у роботі електроенергії, розрахуватися по терміналу буде складно.
До речі, раніше ми розповідали про те, яка зараз ціна товарів, якими треба запастися на зиму.
А також ми писали про те, чи буде зв'язок та інтернет у разі блекауту.