Що потрібно обов'язково купити на зиму вже у вересні: всі предмети цього списку вам точно знадобляться

Цього року прогнози на зиму поки не вселяють оптимізму і варто подбати, щоб ви та ваша родина мали все необхідне на випадок будь-яких форс-мажорів.

Українці минулого року, побоюючись холодної зими у важких умовах, кинулися скуповувати все, що зможе значно полегшити життя. І справді, дуже багато предметів із цих списків виявилися неймовірно корисними.

Що ж варто купити на зиму вже у вересні – читайте у матеріалі Styler.

Що знадобилося українцям минулої зими

У посту фахівця з маркетингу Євгена Шевченка, який він опублікував на Facebook, українці розповіли, які саме придбання минулого року допомогли їм пережити складну зиму.

Дуже теплі спортивні костюми (купили всій родині) та електроковдри.

Світлові іграшки для малюка.

Світильники на батареях по всьому будинку.

Різноманітні павербанки та шнури для роутера

Термоси та термоспот

Гірлянди на батарейках, газова туристична горілка, інвертор на 1 кВт.

Генератор

Великі свічки

Балончик з міні-конфоркою

Лампочка з USB під павербанк

Павербанк для ноутбука

Інтернет, який не залежить від електрики

Інвертор з акумуляторами

Настільні ігри

Флісові пледи

Ліхтарики всіх моделей та конфігурацій

Термобілизна

Коти та собаки

Загалом кожен виживав і зігрівався як міг під час багатогодинних відключень електроенергії по всій Україні.

Особистий досвід

Під час перших відключень електроенергії, які тривали від 10 до 18 годин, ми з донькою запаслися свічками та веселими гірляндами на батарейках.

Також зробили запас води, сублімованої їжі, приготували кілька маленьких ліхтариків і дістали з антресолі лампочку, яка тримає 4 години без підзарядки - її купили колись до війни як настільну, але потім прибрали через непотрібність.

Перші досліди багатогодинних чувань без електроенергії розкрили нам серйозніші проблеми. У будинку немає центрального опалення, тільки котел, газово-електричний.

А значить, при відключеннях світла, він ставав абсолютно марним агрегатом, тому що не міг опалювати житло та гріти воду. І єдина радість - газова плита, на якій можна зігріти їжу та чайник. І якій опалити 40 кв. метрів не можна.

У хід пішли спальні мішки, вовняні пледи, термобілизна, шкарпетки, гарячий чай та кіт. Інтернету немає, батарея комп'ютера витримує максимум 2-3 години. Телефони сідають дуже швидко.

Звичайні ручні ліхтарики та свічки - це добре, з ними можна пересуватися по будинку чи на вулиці. Але загалом, ці джерела світла дуже слабкі для виконання будь-якої домашньої роботи. Наприклад, приготувати з ними їжу - той ще квест, який закінчується порізами та опіками.

Я абсолютно не пошкодувала, що не стала купувати електропростирадло - воно теж було б непотрібним. А ось термобілизна та вовняні в'язані пледи зі шкарпетками виявилися дуже корисними.

І кіт справді за таких умов дуже корисний член сім'ї. По-перше, він чудове джерело тепла. А по-друге, гладити кота дуже корисно, це знімає стрес.

Що ж справді варто купувати на зиму

Ціни на початку осені на предмети першої необхідності ще будуть помірні, а отже, запасатися різними винаходами людства, які допоможуть вам пережити зиму, варто вже зараз. І зробити заявку провайдеру, який простягне вам інтернет, що не залежить від електрики - теж стоїть сьогодні.

Генератор, EcoFlow або інвектор чи хоча б безперебійник - це, що дозволить вам зарядити телефони, ноутбуки, книжки для читання та іншу дрібну оргтехніку.

При виборі апарату враховуйте свої потреби, тому що генератор не можна поставити у квартирі, а дорогий EcoFlow немає сенсу купувати тільки для заряджання ноутбука - спеціальний павербанк обійдеться в рази дешевше.

Лампи, гірлянди, будь-які світильники на батарейках, акумуляторах або USB - вони не зігріють, але не дадуть збожеволіти в непроглядній темряві. Свічки теж стануть у пригоді, особливо ті, які довго горять.

Термобілизна, теплі піжами, спортивні костюми, теплі шкарпетки – ці речі просто незамінні.

Теплі пледи, ковдри, спальники та навіть намети. Повірте, ви почнете все це використовувати одразу та одночасно, якщо у вашій квартирі стане близько +8 градусів тепла.

Налобний ліхтарик, кишенькові ліхтарики – саме налобний ліхтарик урятував нас минулої зими від підвищеного побутового травматизму.

Якщо у вас квартира з електричною плитою – маленьку туристичну плитку з балоном. Беріть лише сертифіковану та у перевіреного продавця. Також добре себе зарекомендували спеціальні туристичні спиртові свічки та навіть ноу-хау – свічки у бляшаних банках. На них можна зігріти кухоль води.

Якщо у вас приватний будинок або є зручний двір - вам знадобляться мангали. На них можна приготувати їжу, якщо електрики немає дуже довго.

Павербанки – чим більше, тим краще. Вони знадобляться вам абсолютно всі.

Термоси. По одному на кожного члена сім'ї + кілька для приготування їжі та один великий, запасний. Можна поставити термоспот, який довго триматиме тепло.

Запас води - краще поставити кілька упаковок і бутлів по 5 літрів у запечатаному вигляді.

Невеликий запас їжі, яку можна приготувати швидко – розчинні супи, каші, какао, гарячий шоколад, бульйони. Запас домашньої консервації та покупні консерви - м'ясні та рибні. Арахісова паста, варення, горіхи - для підтримки сил.

Запас батарейок, лампочок, сірників – можна порахувати, скільки вам потрібно на всі гаджети та закупити із запасом. Найкраще брати оптом.

Невелике радіо на батарейках – на випадок, якщо виникнуть проблеми зі зв'язком.

Вологі серветки, одноразовий душ у пакетах - якщо довго не буде гарячої води чи умов, щоб прийняти нормальний душ.

І ще – восени намагайтеся частину грошей тримати готівкою, тому що при перебоях у роботі електроенергії, розрахуватися по терміналу буде складно.