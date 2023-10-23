Что купить для укрытия уже сегодня, чтобы комфортно переждать воздушные тревоги зимой

Что нужно купить для укрытия

Поскольку часто необходимость спускаться в укрытие возникает вечером или ночью, хорошо иметь с собой необходимые вещи для сна или отдыха. В таком случае пригодятся: надувной матрас, теплое одеяло, подушка. На платформе OLX стоимость последних составляет 650, 459 и 320 грн соответственно.

Во время воздушных тревог, чтобы поспать в укрытии, украинцы также пользуются спальными мешками, их приблизительная стоимость составляет 1299 грн.

Полезной покупкой станет также раскладной стул, который на платформе можно купить примерно за 1 150 грн.

Заметим, что самая длинная воздушная тревога в Украине длилась более 18 часов. Поэтому важно при повторении быть готовыми к длительному пребыванию в укрытии. Для этого следует подготовить запас непортящейся пищи и питьевой воды.

Пригодятся консервы, сухое печенье, вафли, сухари или хлебцы, туристические наборы для приготовления пищи.

Пригодиться также может металлическая посуда, ее медианная цена 220 грн, столовые приборы (медианная стоимость 350 грн) или мультитул (медианная цена 640 грн).

Принимая во внимание возможные блекауты, чтобы иметь при себе заряженный телефон или ноутбук для пользования в укрытиях и не только, пригодятся фонарик (290 грн) и PowerBank (900 грн).

Конечно, незаменимым товаром абсолютно в любых обстоятельствах, особенно в экстремальных и потенциально опасных ситуациях является аптечка. Ее на OLX можно купить за 1000 грн.