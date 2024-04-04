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Що краще не додавати у тісто для великодньої паски: секрет кондитерів

Який продукт не варто додавати у тісто для паски (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Випічка на Великдень складається з багатьох інгредієнтів, які додають до тіста. Один з них - це вершкове масло або маргарин. Жир потрібен, щоб тісто та паска вийшли пухкими та ніжними.

Що ж краще додавати до тіста, а що не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Один факт".

Великдень цього року православні християни будуть відзначати 5 травня. За традицією напередодні свята обов'язково печуть паски. Продукти для неї купляють заздалегідь, адже для смачної та ніжної випічки потрібно дуже багато інгредієнтів.

Одне з найважливіших питань, яке хвилює багатьох - що додати у тісто для гарної випічки - масло чи маргарин?

І маргарин, і вершкове масло мають свої мінуси та плюси. По-перше, варто звернути увагу на смакові якості та властивості цих продуктів. Під час випічки пасок потрібно враховувати не тільки на власні смакові якості, а й на текстуру вершкового масла або маргарину.

Вершкове масло має більш приємний смак у порівнянні з маргарином. Саме завдяки йому тісто для пасок набуває більш пухку та ніжну текстуру. Паска з додаванням вершкового масла виходить більш м'якою, повітряною та легкою.

А ось маргарин такого вершкового смаку випічці не дасть. Якщо ви хочете приготувати паску з більш легким ароматом і без явного вершкового присмаку - додавайте маргарин.

Однак, кондитери попереджають, що маргарин зробить тісто на паски більш щільним. Готова паска буде не такою м'якою та повітряною.

При цьому в маргарині міститься менше насичених жирів, ніж у вершковому маслі. Окрім того, у деяких різновидах маргарину є полі ненасичені жири, які здатні знижувати рівень "поганого" холестерину. Раніше при виготовленні маргарину часто використовували трансжири, які вважаються шкідливими для здоров'я.

З іншої сторони, вершкове масло багате на насичені жири й в ньому є лінолева кислота, яка сприяє спалюванню жиру і має протизапальні властивості. Також у маслі є вітамін К2, який добре впливає на здоров'я кісток та зубів.

У будь-якому випадку, обирати продукт для паски потрібно дуже уважно і якщо це буде маргарин - то нехай він буде хорошої якості. То саме стосується й вершкового масла.

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