Що краще не додавати у тісто для великодньої паски: секрет кондитерів

Великдень цього року православні християни будуть відзначати 5 травня. За традицією напередодні свята обов'язково печуть паски. Продукти для неї купляють заздалегідь, адже для смачної та ніжної випічки потрібно дуже багато інгредієнтів.

Одне з найважливіших питань, яке хвилює багатьох - що додати у тісто для гарної випічки - масло чи маргарин?

І маргарин, і вершкове масло мають свої мінуси та плюси. По-перше, варто звернути увагу на смакові якості та властивості цих продуктів. Під час випічки пасок потрібно враховувати не тільки на власні смакові якості, а й на текстуру вершкового масла або маргарину.

Вершкове масло має більш приємний смак у порівнянні з маргарином. Саме завдяки йому тісто для пасок набуває більш пухку та ніжну текстуру. Паска з додаванням вершкового масла виходить більш м'якою, повітряною та легкою.

А ось маргарин такого вершкового смаку випічці не дасть. Якщо ви хочете приготувати паску з більш легким ароматом і без явного вершкового присмаку - додавайте маргарин.

Однак, кондитери попереджають, що маргарин зробить тісто на паски більш щільним. Готова паска буде не такою м'якою та повітряною.

При цьому в маргарині міститься менше насичених жирів, ніж у вершковому маслі. Окрім того, у деяких різновидах маргарину є полі ненасичені жири, які здатні знижувати рівень "поганого" холестерину. Раніше при виготовленні маргарину часто використовували трансжири, які вважаються шкідливими для здоров'я.

З іншої сторони, вершкове масло багате на насичені жири й в ньому є лінолева кислота, яка сприяє спалюванню жиру і має протизапальні властивості. Також у маслі є вітамін К2, який добре впливає на здоров'я кісток та зубів.

У будь-якому випадку, обирати продукт для паски потрібно дуже уважно і якщо це буде маргарин - то нехай він буде хорошої якості. То саме стосується й вершкового масла.