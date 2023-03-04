Що кожен водій повинен зробити перед поїздкою у вечірній час: це важливо знати

Навіщо так робити

Необхідно позбавити дзеркала і лобове скло від забруднень.

Причому особливу увагу слід звернути на лобове скло. Його потрібно протерти навіть в тому разі, якщо воно на перший погляд здається чисти.

Причиною є те, що на ньому може знаходитися шар пилу або наліт, який не видно в денний час, а тому в нормальних умовах не доставляє водієві ніяких проблем.

Однак, вночі подібні забруднення стають помітними. Все через те, що на лобове скло потрапляє світло від фар інших транспортних засобів.

В результаті людина, що сидить за кермом, починає гірше бачити дорогу. Крім того, пил, що знаходиться на лобовому склі, може стати причиною короткочасного засліплення автомобіліста заломленим світлом.

Як очистити внутрішню частину скла

Зробити це можна нашатирним спиртом. Його необхідно розвести з водою та ганчіркою протерти розводи. Якщо додати невелику кількість спирту - це допоможе не лише позбутися слідів на склі, а й усуне неприємний запах у салоні.

Під час очищення краще використовувати паперові серветки чи газету.

Гліцерин - у чистому вигляді мити ним вікна не можна, адже він може покрити скло жирною плівкою. Аби цього не сталося, додайте до нього спирт чи горілку. Суміш потрібно робити в пропорції 1/10, де 1 - частина гліцерину, 10 - спирт чи горілка.

Губка у солі - цей спосіб здатний відмити слабкі забруднення та запобігти утворенню розводів та конденсату.